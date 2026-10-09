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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.4 243 оценки

Вышел хвалебный трейлер Gears of War: E-Day

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный канал Xbox опубликовал хвалебный трейлер новой игры серии Gears of War: E-Day. В ролике разработчики подчеркивают высокие оценки критиков, а пафосные цитаты игровых изданий гласят: "Триумф", "Шедевр", "Главный эксклюзив Xbox в 2026 году". Судя по оценкам игроков на Metacritic (8.8 баллов), они тоже остались довольны.

Первый отчет аналитиков показал скромные продажи Gears of War: E-Day - всего 230 тысяч проданных копий

Gears of War: E-Day - приквел, действие которого происходит за 14 лет до событий оригинальной игры. Игроки вместе с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго переживают День Прорыва - момент, когда Орда Локустов впервые вырывается на поверхность планеты Сера. Кампания посвящена первым дням вторжения, борьбе за выживание и истокам легендарного противостояния. Игра вышла 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S, ПК (Steam и Microsoft Store) и сразу стала доступна в Game Pass.

Трейлеры 16
14
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Velander

хз, фриковая вселенная...ствол совмещённый с цепной пилой...комплекция персонажа...слишком какой-то округлый...с нормальным ростом таких не бывает...карлан походу

4
StanTheMan_3000

И 200 тыщ продаж 😂

3
xz Dante

повесточный мусор

2
illero

Так то классная. Но физика там прошла мимо

1
perseus163

НЕлюди индицирующие