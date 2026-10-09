Вышел хвалебный трейлер Gears of War: E-Day

Официальный канал Xbox опубликовал хвалебный трейлер новой игры серии Gears of War: E-Day. В ролике разработчики подчеркивают высокие оценки критиков, а пафосные цитаты игровых изданий гласят: "Триумф", "Шедевр", "Главный эксклюзив Xbox в 2026 году". Судя по оценкам игроков на Metacritic (8.8 баллов), они тоже остались довольны.

Gears of War: E-Day - приквел, действие которого происходит за 14 лет до событий оригинальной игры. Игроки вместе с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго переживают День Прорыва - момент, когда Орда Локустов впервые вырывается на поверхность планеты Сера. Кампания посвящена первым дням вторжения, борьбе за выживание и истокам легендарного противостояния. Игра вышла 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S, ПК (Steam и Microsoft Store) и сразу стала доступна в Game Pass.