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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 141 оценка

Вышел новый кинематографический трейлер Gears of War: E-Day

IKarasik IKarasik

На презентации State of Unreal 2026 студия The Coalition представила новый кинематографический трейлер Gears of War: E-Day, посвящённый бойцу по имени Даан Риггс.

В ролике отряд Браво пытается провести рискованную эвакуацию на борту транспортника KR-80 Raven во время вторжения Саранчи. Трейлер демонстрирует мрачную атмосферу и масштаб событий Дня Вторжения, который станет центральной темой новой части серии.

Одновременно разработчики еще раз подтвердили, что релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября 2026 года на Xbox. Владельцы предзаказов также получат ранний доступ к открытому бета-тестированию, которое стартует 6 августа.

События игры развернутся за много лет до оригинальной Gears of War и расскажут о первых днях войны человечества против Саранчи.

Трейлеры
9
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Essential Zac

какой же пастгеновый кал

4
Шрек vs Clair Obser 33

Кайфы

4
Azimut zvuk

Что за саранча такая?на видео машины из матрицы,разве только что не механические.

2
WerGC

визуал не топ в новой готике и то лучше

2