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Журнал Edge представил новые скриншоты Grand Theft Auto 6
Карта GTA 6 будет почти такой же большой, как миры трёх последних игр Rockstar вместе взятых
В GTA 6 будет около 600 тысяч анимаций неигровых персонажей с индивидуальными характерами
В GTA 6 появятся работающие автобусы и поезда, а между миссиями будет чем заняться
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В Tomb Raider Legacy of Atlantis можно выбрать классический геймплей или стиль "выживания", отключив крафт и прогрессию
Microsoft готовится запустить Xbox Playback - сервис об игровой истории пользователей за 25 лет
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Exodus получила новый геймплейный ролик с миссией по освобождению расы разумных лягушек
Phantom Blade Zero получила оценки до 10 из 10 от критиков!
Запустили NFS Underground 2 в браузере и подняли свой онлайн-сервер в Москве: история двух энтузиастов
Broken Sword: The Shadow of the Templars исполнилось 30 лет: три десятилетия загадок, заговоров и чёрного юмора
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Пока некстген-новинки живут неделю, вселенной Blizzard стукнуло 30 лет. Почему эта классика до сих пор стоит на SSD
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