Xbox держала в секрете эксклюзивность Gears of War: E-Day даже от своих сотрудников

На недавней презентации Xbox Games Showcase стало известно, что новый шутер Gears of War: E-Day от студии The Coalition обойдет стороной PlayStation 5. Игра выйдет 6 октября только на PC и Xbox Series X|S.

Сразу после анонса в сети поползли слухи, будто Microsoft отказалась от релиза на платформе Sony в самый последний момент. Известный инсайдер Джефф Грабб заявил, что у разработчиков уже есть готовая сборка для PS5, которая просто «пылится на жестком диске». Новым аргументом в пользу этой версии стал официальный подкаст Xbox: внимательные игроки заметили логотип PS5 в конце свежего трейлера, что явно указывало на изначальные планы выпустить игру на обеих консолях.

Ситуацию поспешил прояснить глава по маркетингу Xbox Аарон Гринберг. Во-первых, он опроверг теорию о спонтанном решении. По его словам, об эксклюзивности Gears of War: E-Day изначально знала лишь «очень узкая группа сотрудников» внутри Microsoft, поэтому для большинства это стало сюрпризом. Компания просто хотела, чтобы первыми об эксклюзивном статусе проекта узнали именно фанаты Xbox.

Напоследок Гринберг добавил, что его самого уведомили о планах издателя всего за месяц до шоу:

С тех пор как Аша Шарма заняла свой пост 107 дней назад, многое поменялось. Мы работаем в стремительном темпе, и, признаться, внутри компании сейчас происходит много захватывающего. О планах на эти эксклюзивы мне сообщили примерно за месяц.