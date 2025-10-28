Xbox готовит наступление: по слухам, Microsoft проведет серию показов с новостями о Fable и Gears of War

Microsoft собирается превратить конец 2025 года в настоящий праздник для поклонников Xbox. По данным издания Windows Central, компания готовит целую серию игровых показов, на которых могут быть представлены долгожданные проекты Fable, Forza Horizon 6 и Gears of War: E-Day.

Первым событием станет ID@Xbox, которое пройдёт уже сегодня, 28 октября, в 18:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале IGN, а зрителей ждут новинки от Don’t Nod, Hooded Horse, poncle и Raw Fury. Это шоу традиционно посвящено независимым студиям и экспериментальным тайтлам.

Следом в ноябре ожидается Xbox Partner Preview, где Microsoft покажет игры от партнёров, многие из которых войдут в программу Xbox Play Anywhere. Хотя точная дата и список проектов пока не раскрыты, инсайдеры предполагают, что это будет крупное событие с демонстрацией геймплея будущих релизов.

Кульминацией сезона станет The Game Awards 2025, которая пройдёт в ночь с 11 на 12 декабря. По слухам, Microsoft готовит громкие анонсы и новые трейлеры — включая свежие подробности о Fable и Forza Horizon 6, а также неожиданные сюрпризы от Xbox Game Studios.

Наконец, в начале 2026 года компания проведёт Developer_Direct — традиционное мероприятие, посвящённое своим студиям. По слухам, Microsoft также готовит анонс нового устройства — возможно, преемника Xbox Series X или портативной версии консоли.