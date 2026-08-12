Xbox представила контроллеры в стилистике Gears of War E-Day

До выхода эксклюзивной для Xbox игры Gears of War от The Coalition, Gears of War E-Day, осталось всего несколько месяцев, и Microsoft недавно представила пару новых аксессуаров, которые позволят фанатам стильно окунуться в гущу событий. Это ограниченная серия беспроводного контроллера Xbox Gears of War: E-Day и отдельный вариант Xbox Design Lab, также выполненный в стиле игры.

Ограниченная серия контроллера Xbox вдохновлена ​​разломами, из которых вырывается Саранча, и включает в себя детали, выполненные методом 3D-литья и лазерной гравировки, которые показывают потрескавшийся асфальт и культовые красные трещины на передней панели.

Большинство кнопок чёрные, за исключением икса, триггеров и крестовины, которые прозрачные с красным оттенком. Крышка батарейного отсека на задней панели контроллера также украшена культовым логотипом COG серебристого цвета.

Беспроводной контроллер Xbox Gears of War: E-Day Limited Edition уже доступен для предварительного заказа в Microsoft Store и у розничных продавцов. Дата релиза — 6 октября.

Тем временем, начиная с 30 сентября, в Xbox Design Lab фанаты смогут создать свою собственную версию контроллера Gears of War: E-Day. В комплект войдет «уникальный верхний корпус с изображением черепа, восседающего на скрещённых копьях, в окружении других черепов и следов боевых действий, вдохновлённых жестоким конфликтом между COG и Ордой Саранчи».

Microsoft также сотрудничает с 8BitDo для выпуска соответствующей зарядной док-станции, которая даже поставляется с перезаряжаемым аккумулятором.

Gears of War: E-Day выйдет эксклюзивно на Xbox Series X|S и ПК 6 октября. Она также будет доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass с первого дня.