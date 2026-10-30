Журнал Edge высоко оценил Gears of War: E-Day, назвав игру глотком свежего воздуха для франшизы

Авторитетное британское издание Edge выпустило юбилейный 430-й номер журнала. Известные своей бескомпромиссностью и строгим подходом к оцениванию новинок, авторы в этот раз остались довольны ключевыми релизами индустрии. Главными героями выпуска стали Star Wars: Galactic Racer, Ace Combat 8: Wings of Theve и Gears Of War: E-Day, получившие на удивление высокие баллы.

Главным триумфатором номера стали гонки Star Wars: Galactic Racer, которые удостоились редких 9 баллов из 10. Рецензенты назвали проект одним из самых захватывающих гоночных симуляторов за последние годы. Особой похвалы критиков удостоилось невероятное ощущение скорости и опасные трассы у края обрывов, превращающие каждый заезд в зрелищную борьбу за выживание.

Отличные 8 баллов получила Ace Combat 8: Wings of Theve. Эксперты похвалили игру за бережное расширение устоявшейся формулы без ущерба для ее основы — воздушных боевых сражений. В рецензии отмечаются более масштабные битвы, а также отличные улучшения в визуальной составляющей и повествовании, которые стали возможны благодаря технологиям текущего поколения консолей.

Настолько же высокую оценку в 8 баллов заслужил и боевик Gears of War: E-Day. Его в Edge посчитали глотком свежего воздуха для франшизы благодаря возросшему масштабу и проработанному исследованию мира. Несмотря на редкие проблемы с темпом повествования, кооперативный режим и Horde Siege полностью компенсируют недостатки, делая проект многообещающим возрождением серии.

Оценки обзоров из последнего выпуска журнала Edge выглядят следующим образом: