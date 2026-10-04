Gears of War: Judgment перенесли на Windows через статическую рекомпиляцию - игра работает до 110 FPS

Энтузиаст OverkillLabs представил раннюю версию Gears of War: Judgment для Windows, созданную с помощью статической рекомпиляции оригинальной версии для Xbox 360. Код PowerPC заранее переводится в C++, после чего компилируется в обычный исполняемый файл для Windows. Для графики и системных функций Xbox 360 используется слой ReXGlue SDK, основанный на наработках проекта Xenia.

На текущем этапе одиночная кампания запускается и доступна для прохождения, однако автор отмечает, что тестирование пока в основном охватывало ранние участки игры. Мультиплеер и функции Xbox Live не поддерживаются. Для запуска требуется собственная копия Gears of War: Judgment для Xbox 360 — игровые данные в репозиторий и готовые сборки не входят.

Проект получил полноценное управление с клавиатуры и мыши, включая прямое управление камерой без эмуляции правого стика. Также поддерживаются контроллеры, ограничение частоты кадров на уровне 60 FPS и полностью разблокированный FPS. В игру добавлены счётчик производительности и отдельное меню графических настроек.

Среди графических возможностей заявлены SMAA, AMD FSR 1.0, 16-кратная фильтрация текстур и увеличение внутреннего разрешения до 2x, что соответствует 2560×1440. Плёночное зерно, размытие в движении и встроенное FXAA можно отключить. Разрешение выше 2x пока не поддерживается и приводит к некорректному изображению.

На системе с Ryzen 7 5800X3D и GeForce RTX 5070 Ti разработчик получил 90–110 FPS при снятом ограничении частоты кадров. По его данным, производительность в основном ограничивается процессором. Проект пока тестировался только на Windows 11 с видеокартой NVIDIA RTX 5070 Ti; графические решения AMD, Intel и портативные устройства ещё не проверялись.

При первом посещении отдельных локаций возможны кратковременные подёргивания, поскольку графические пайплайны компилируются при первом использовании. После этого они сохраняются на диск, поэтому повторное посещение тех же областей должно проходить без повторной компиляции.

Разработчик подчёркивает, что проект не запускает игровой код через обычный эмулятор. Оригинальная программа Xbox 360 предварительно переводится и компилируется под Windows, тогда как эмулируемыми остаются графический и системный слои консоли.