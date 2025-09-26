Авторы Gears Tactics вышли из-под крыла Tencent и стали независимыми

Британская студия Splash Damage, известная по Gears Tactics и Halo: The Master Chief Collection, больше не принадлежит китайскому холдингу Tencent. С 2020 года она находилась под его контролем, однако в конце сентября студию выкупили частные инвесторы. В компании подчеркнули, что руководство остаётся прежним.

За последние годы Splash Damage занималась несколькими проектами, включая экшен Transformers: Reactivate (который в итоге был отменён) и «выживач» с кодовым названием Project Astrid, о котором пока нет новых подробностей.

Наибольшую известность студия получила благодаря сотрудничеству с Xbox: она помогала с серией Gears of War, сборником Halo: The Master Chief Collection, а также выпустила собственный тактический спин-офф — Gears Tactics. Среди других её проектов — Wolfenstein: Enemy Territory и Brink.