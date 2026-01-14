Gedonia 2 открывает Беркмерское ущелье: крупное обновление уже доступно

Сегодня, 14 января, ролевой экшен в раннем доступе Gedonia 2 получил версию 0.4 «Беркмерское ущелье». Новая зона рассчитана на персонажей 22–24 уровней и предлагает игрокам выбрать сторону одной из двух фракций, пройти цепочку заданий и повлиять на судьбу мира.
Справляться с новыми угрозами помогут двуручные мечи — мощное оружие для любителей ближнего боя. Кроме того, выбор происхождения главного героя откроет эксклюзивную сюжетную линию с таинственным незнакомцем. Версия 0.4 также добавляет новые предметы, рецепты крафта и разнообразные игровые возможности, значительно расширяя контент игры.
По словам ведущего разработчика Олега Казакова, обновление станет самым крупным за время раннего доступа.
Gedonia 2 вышла в раннем доступе в апреле 2025 года, получив положительные отзывы за нелинейность квестов и разнообразие прохождения. Разработчики обещают продолжать поддерживать игру, добавляя новый контент и улучшения.
Вижу что полноценный релиз еще долго ждать.
Кто в это играет...
Игра прям разочарование вышла , как и недавний Грейдшафт , от 1й части почти не отличается, все кривое,косое , анимации 90% какие то ужасные,импакт от попадания по врагам как и в 1й части, т.е ваще нулевой и не интересный , прошел 1й акт только, ну прям такое себе если честно,я ее так ждал,а получилось эво как