Gedonia 2 открывает Беркмерское ущелье: крупное обновление уже доступно

Сегодня, 14 января, ролевой экшен в раннем доступе Gedonia 2 получил версию 0.4 «Беркмерское ущелье». Новая зона рассчитана на персонажей 22–24 уровней и предлагает игрокам выбрать сторону одной из двух фракций, пройти цепочку заданий и повлиять на судьбу мира.

Справляться с новыми угрозами помогут двуручные мечи — мощное оружие для любителей ближнего боя. Кроме того, выбор происхождения главного героя откроет эксклюзивную сюжетную линию с таинственным незнакомцем. Версия 0.4 также добавляет новые предметы, рецепты крафта и разнообразные игровые возможности, значительно расширяя контент игры.

По словам ведущего разработчика Олега Казакова, обновление станет самым крупным за время раннего доступа.

Gedonia 2 вышла в раннем доступе в апреле 2025 года, получив положительные отзывы за нелинейность квестов и разнообразие прохождения. Разработчики обещают продолжать поддерживать игру, добавляя новый контент и улучшения.