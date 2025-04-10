Gedonia 2 получила патч 0.21.40 - больше никаких лагов из-за построенных домов

Для Gedonia 2 вышел патч 0.21.40, который решает самые неприятные проблемы игры. В этом патче разобрались в основном с тем, что мешало нормально играть:
- Исправили жуткие лаги и вылеты из-за построенных домов;
- Починили ошибку со стенами, которые отказывались строиться с сообщением «Уже построено» (хотя там и близко ничего не было);
- Наладили ИИ спутников, которые ломались после некоторых подземелий;
- Исправили баг с диалогами, когда после закрытия окна во время болтовни НПС игрок внезапно терял дар речи во всех разговорах;
- Также починили способность блокирования у наёмников, которая почему-то превращала игру в слайд-шоу.
Ну и заодно добавили кое-что новенькое:
- Теперь можно предварительно глянуть названия способностей перед вкладыванием драгоценных очков;
- Для спринта больше не нужно тратить очко ловкости;
- Кинжалами теперь можно крушить коробки и ящики;
- Разрушаемые объекты во время мировых событий будут показывать свою прочность после получения урона.
Разработчик всё ещё возится с проблемой быстро исчезающих комнат в мультиплеере. Говорит, что внёс какие-то изменения, но полностью решить баг пока не смог.
Через годик можно залетать