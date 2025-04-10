Gedonia 2 получила патч 0.21.40 - больше никаких лагов из-за построенных домов

Для Gedonia 2 вышел патч 0.21.40, который решает самые неприятные проблемы игры. В этом патче разобрались в основном с тем, что мешало нормально играть:

Исправили жуткие лаги и вылеты из-за построенных домов;

Починили ошибку со стенами, которые отказывались строиться с сообщением «Уже построено» (хотя там и близко ничего не было);

Наладили ИИ спутников, которые ломались после некоторых подземелий;

Исправили баг с диалогами, когда после закрытия окна во время болтовни НПС игрок внезапно терял дар речи во всех разговорах;

Также починили способность блокирования у наёмников, которая почему-то превращала игру в слайд-шоу.

Ну и заодно добавили кое-что новенькое:

Теперь можно предварительно глянуть названия способностей перед вкладыванием драгоценных очков;

Для спринта больше не нужно тратить очко ловкости;

Кинжалами теперь можно крушить коробки и ящики;

Разрушаемые объекты во время мировых событий будут показывать свою прочность после получения урона.

Разработчик всё ещё возится с проблемой быстро исчезающих комнат в мультиплеере. Говорит, что внёс какие-то изменения, но полностью решить баг пока не смог.