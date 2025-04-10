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Gedonia 2 09.04.2025
Экшен, Ролевая, Инди, Открытый мир, Кооператив
7.3 31 оценка

Gedonia 2 получила патч 0.21.40 - больше никаких лагов из-за построенных домов

Lunersun Lunersun

Для Gedonia 2 вышел патч 0.21.40, который решает самые неприятные проблемы игры. В этом патче разобрались в основном с тем, что мешало нормально играть:

  • Исправили жуткие лаги и вылеты из-за построенных домов;
  • Починили ошибку со стенами, которые отказывались строиться с сообщением «Уже построено» (хотя там и близко ничего не было);
  • Наладили ИИ спутников, которые ломались после некоторых подземелий;
  • Исправили баг с диалогами, когда после закрытия окна во время болтовни НПС игрок внезапно терял дар речи во всех разговорах;
  • Также починили способность блокирования у наёмников, которая почему-то превращала игру в слайд-шоу.

Ну и заодно добавили кое-что новенькое:

  • Теперь можно предварительно глянуть названия способностей перед вкладыванием драгоценных очков;
  • Для спринта больше не нужно тратить очко ловкости;
  • Кинжалами теперь можно крушить коробки и ящики;
  • Разрушаемые объекты во время мировых событий будут показывать свою прочность после получения урона.

Разработчик всё ещё возится с проблемой быстро исчезающих комнат в мультиплеере. Говорит, что внёс какие-то изменения, но полностью решить баг пока не смог.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Fronyx

Через годик можно залетать

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