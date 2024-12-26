"Мы доделываем самое важное": последние новости о Gedonia 2 перед мартовским релизом

Создатели Gedonia 2 вышли на связь после долгого молчания. Последние полгода они корпели над сюжетом и не хотели ничего спойлерить раньше времени. Игра должна выйти в ранний доступ 24 марта — команда пока присматривается к этой дате, чтобы не столкнуться с другими крупными релизами и успеть всё как следует доделать.

На старте раннего доступа игроков ждут две полностью готовые зоны и частично завершённый первый крупный город. Одно прохождение займёт минимум 8-10 часов. Сейчас разработчики как раз доводят до ума основные механики — крафтинг, систему умений, строительство и стабильность мультиплеера. Кстати, в октябре демку показали на фестивале Steam, и игроки не постеснялись указать на проблемы. Главные претензии были к оптимизации, управлению персонажем и системе умений. Авторы игры всё учли и даже разрешили использовать любые умения вместе — можно будет собрать кучу разных билдов.

И это последние новости перед выходом в ранний доступ. Разработчики уже считают дни до 24 марта, когда наконец смогут дать всем поиграть в Gedonia 2.