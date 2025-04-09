После двух лет в разработке Gedonia 2 вышла в раннем доступе, но авторы предупреждают - без багов не обойдётся

После двух лет работы создатели Gedonia 2 наконец-то выпустили свою игру в раннем доступе. Олег Казаков, глава проекта, заявил, что это «лучший и самый амбициозный проект» за все 13 лет его карьеры.

Также он напомнил, что выход — это только первый шаг в раннем доступе, и игру будут доделывать на основе отзывов игроков. Но при этом он уверяет, что сейчас проект в «довольно крепком состоянии». Правда, без багов не обошлось, особенно могут подкачать дисконнекты и проблемы с синхронизацией в мультиплеере.

Что до самой игры, то Gedonia 2 просто продолжает идеи первой части, которая вышла в 2022 году. А если говорить про жанр, то это кооперативная онлайн-РПГ, где можно бегать компанией до четырёх человек по открытому миру и создавать каких-нибудь необычных персонажей.