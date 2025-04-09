После двух лет в разработке Gedonia 2 вышла в раннем доступе, но авторы предупреждают - без багов не обойдётся

После двух лет работы создатели Gedonia 2 наконец-то выпустили свою игру в раннем доступе. Олег Казаков, глава проекта, заявил, что это «лучший и самый амбициозный проект» за все 13 лет его карьеры.
Также он напомнил, что выход — это только первый шаг в раннем доступе, и игру будут доделывать на основе отзывов игроков. Но при этом он уверяет, что сейчас проект в «довольно крепком состоянии». Правда, без багов не обошлось, особенно могут подкачать дисконнекты и проблемы с синхронизацией в мультиплеере.
Что до самой игры, то Gedonia 2 просто продолжает идеи первой части, которая вышла в 2022 году. А если говорить про жанр, то это кооперативная онлайн-РПГ, где можно бегать компанией до четырёх человек по открытому миру и создавать каких-нибудь необычных персонажей.
Скриншот прям говорит об уровне всей игры
было как то время, когда прям кризис возник, интерес к играм пропал. На автомате листал страницы с играми, как наткнулся на первую часть. Не помню что именно меня заставило играть в эту игру, но я в нее залип ))) Ничего особенного в ней нет. Но было как то "уютно" в нее играть. Впечатления игра оставила хорошие) Когда опять будет засуха. займусь 2 частью )))
Видимо, крепко держится только сама идея выпустить пораньше. Игроки послужат бесплатными тестерами, пока проект доводят до ума на их же деньги
Ну слишком простенько и мультяшно.
Это еще первую часть не видел. Но по наполнению игра хорошая. Особенно для одного человека