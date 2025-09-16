Продажи российской RPG Gedonia 2 в раннем доступе достигли 25 тысяч копий

Российская кооперативная ролевая игра Gedonia 2 разошлась тиражом в 25 тысяч копий за пять месяцев пребывания в раннем доступе. Этими данными поделился автор проекта Олег Казаков в рамках своего недавнего интервью.

Разработчик отметил, что старт второй части оказался более успешным, чем у предшественницы. Оригинальная Gedonia за семь месяцев раннего доступа достигла отметки в 15 тысяч проданных копий. Однако после полноценного релиза интерес к ней значительно вырос, и на сегодняшний день ее общие продажи составляют 150 тысяч копий. Основными рынками для первой части стали США, Великобритания и Россия.

Касательно Gedonia 2 создатель сообщил, что ее бюджет в разы превосходит затраты на первую игру, но конкретных цифр не назвал. По его предположениям, проект пробудет в раннем доступе еще 2 или 3 года до полноценного выпуска. После завершения работы над сиквелом Олег Казаков планирует заняться созданием новой, не связанной с серией игры. Он описывает будущий проект как небольшую сюжетно-ориентированную игру с предполагаемой продолжительностью около 6 часов.