Старт Gedonia 2 в раннем доступе омрачен отзывами о производительности и геймплее



Ролевая игра Gedonia 2, созданная Олегом Казаковым и его командой, вышла в раннем доступе 9 апреля 2025 года. Несмотря на в целом "Очень положительные" отзывы на основной цифровой платформе распространения (около 83% на момент написания), проект получил свою долю критики от игроков, указывающих на проблемы, характерные для раннего доступа.



Чаще всего игроки сетуют на техническое состояние. Один из пользователей отметил: «Она не так хороша, как предыдущая, оптимизация плохая, [производительность] падает каждые 5 минут, начиная с открытия панели инвентаря и заканчивая чтением карты». Другой игрок добавил: «Графика все та же, но видеокарта почему то напрягается (3060ti)». Сами разработчики предупреждали о возможных багах перед запуском, особенно в сетевом режиме, где могут возникать «дисконнекты и проблемы синхронизации».



Не осталась без внимания и боевая система. Один из игроков описал ее так: «боёвка все такая же топорная, движения угловатые, умения иногда проходят мимо цели». Другой игрок назвал боевку "тугой". Есть также жалобы на упрощение некоторых механик по сравнению с первой частью. Упоминается, что «убрали древо производственных навыков из 1-ой части», а также отмечается, что система строительства домов «стала ещё сложнее в использовании». Некоторые называют геймплейные механики и сюжет примитивными, сравнивая их с «корейскими гриндилками из 00х».



Однако у Gedonia 2 много и положительных отзывов. Игроки хвалят проект за атмосферу, называя его «РПГ с ДуШоЙ» и «глотком свежего воздуха среди соевых ААА проектов». Один из комментаторов поделился: «Ничего особенного в ней нет. Но было как то "уютно" в нее играть». Высоко оценивают свободу исследования мира, возможность кооператива до 4 человек, вариативность создания персонажа и систему прокачки. Отмечают и «отличное музыкальное и звуковое сопровождение», и «хорошую актерскую работу» в озвучке, хотя есть и замечания, что «некоторых NPC как я понимаю озвучивал искусственный интеллект».



Важно помнить, что Gedonia 2 находится в раннем доступе, который, по планам, продлится от 18 до 24 месяцев. Сам Олег Казаков назвал игру «лучшим и самым амбициозным проектом» за свою 13-летнюю карьеру и заверил, что выход — это «только первый шаг», и команда будет «постоянно улучшать игру основываясь на ваших отзывах». Разработчики уже выпустили первый патч, исправляющий некоторые недочеты.