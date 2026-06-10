Gemini X делает ставку на дух эпохи PS1 - анонсирована необычная метроидвания в стиле run-and-gun

Канадская студия Komi Games представила Gemini X — новую 2.5D Metroidvania для ПК, вдохновлённую классическими 32-битными платформерами в жанре run-and-gun. Разработчики обещают совместить динамичный экшен старой школы с исследованием мира, нелинейным прохождением и современными элементами повествования.

События игры разворачиваются на борту космической колонии Z.C.N. 02, захваченной фракцией разумных машин Heretechs. Игрокам предстоит взять на себя роль офицера безопасности по имени Рук, который оказался в эпицентре нападения и теперь пытается вернуть контроль над станцией.

Одной из главных особенностей Gemini X станет свобода прохождения. Боссов можно будет побеждать в разном порядке, а решения игрока и собранная информация будут влиять на происходящее в мире. Разработчики также обещают секретные маршруты, альтернативные способы развития событий и возможность ослаблять противников ещё до начала ключевых сражений.

Геймплей делает акцент на стремительных перестрелках, прыжках и исследовании локаций. Побеждая лидеров Heretechs, Рук будет получать новые способности, открывающие дополнительные пути и варианты передвижения по станции. Такой подход напоминает классические Metroidvania, но с заметным уклоном в экшен и высокую динамику.

Отдельное внимание авторы уделяют визуальному стилю и атмосфере. Gemini X выполнена в яркой стилистике, вдохновлённой эпохой первой PlayStation, а музыкальное сопровождение сочетает синтезаторы и хард-рок. Судя по описанию, проект стремится не просто копировать эстетику конца 90-х, а переосмыслить её в современном формате.

Дата выхода Gemini X пока не объявлена. Игра подтверждена только для ПК и уже получила страницу в Steam. Для поклонников классических платформеров и Metroidvania это может оказаться одним из самых любопытных инди-анонсов последних недель.