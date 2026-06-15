Фумито Уэда раскрыл главную цель Gen Atlas - подарить игрокам незабываемые эмоции на годы вперёд

Создатель культовых игр Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, Фумито Уэда, рассказал о своей главной цели при создании игр. По словам разработчика, он стремится создавать произведения, которые остаются в памяти игроков ещё долго после прохождения.

В интервью IGN, посвящённом новой игре Gen Atlas, Уэда заявил:

Я действительно думаю о том, чтобы оставить след в сердцах людей.

Вместо погони за трендами и популярными жанрами разработчик сосредоточен на эмоциях и запоминающихся впечатлениях, которые получает игрок.

Я хочу, чтобы люди помнили то, что они чувствовали,

— отметил он.

Такой подход уже много лет остаётся отличительной чертой его игр.

Разработчик также подтвердил, что студия genDESIGN не использует генеративный искусственный интеллект для создания игры. ИИ применяется лишь для вспомогательных административных задач вроде составления расписаний и обработки заметок, тогда как весь процесс разработки остаётся полностью в руках людей.

Gen Atlas была официально представлена на Summer Game Fest 2026. Проект представляет собой одиночное приключение с открытым миром, гигантскими роботами и элементами научной фантастики. Игра разрабатывается студией genDESIGN при поддержке Epic Games Publishing и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Дата релиза пока не объявлена.