Огромные роботы и карабканья: создатель Shadow of the Colossus анонсировал новый масштабный экшен Gen Atlas

Выставка Summer Game Fest 2026 продолжает сыпать анонсами прямо со старта. На этот раз презентацию лично посетил знаменитый японский геймдизайнер Фумито Уэда, создатель таких атмосферных шедевров, как Shadow of the Colossus и The Last Guardian. Геймдизайнер вместе со своей новой инди-студией genDESIGN прервал долгое молчание и наконец-то раскрыл подробности своего амбициозного и долгожданного детища.

Проект, который ранее интриговал сообщество под кодовым названием «Project Robot», официально получил окончательное имя — Gen Atlas.

Студия показала зрителям первый зрелищный геймплейный тизер игры. В видеоряде мгновенно угадывается уникальный и меланхоличный авторский стиль Уэды. В центре сюжета фигурирует огромный гигантский робот, исследующий атмосферные, разрушенные и пустынные природные ландшафты. Для продвижения герою вновь придется преодолевать сложные пространственные преграды: зрителям продемонстрировали масштабную сцену взаимодействия, где колосс использует исполинскую каменную колонну, и, конечно же, множество сцен карабканья по стенам — визитную карточку творчества Фумито Уэды.

Однако настоящий сюрприз создатели приберегли напоследок: впервые для себя японская студия добавила в механику активные элементы боевика. Помимо решения пазлов, в ролике засветился весьма нехарактерный для жанра экшен с шутером от третьего лица, где главному герою приходится отстреливаться от неизвестной угрозы.

Игра Gen Atlas планируется к выпуску на PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на ПК. Точная дата релиза, увы, пока не разглашается.