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gen ATLAS 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
5.5 18 оценок

По словам Фумито Уэды, простое название gen ATLAS на деле служит ключом к запутанному лору игры

Gruz_ Gruz_

Знаменитый японский геймдизайнер Фумито Уэда впервые за десять лет после релиза The Last Guardian представил свой новый масштабный проект — научно-фантастическую экшен-адвенчуру gen ATLAS. В своем недавнем интервью автор признался, что заголовок грядущей игры скрывает в себе глубокий подтекст и многоуровневый символизм, который будет неочевиден для аудитории на первый взгляд.

По словам создателя, первая часть названия «gen» одновременно отсылает к генетике, сотворению или первооснове вещей, а вторая — «ATLAS» — указывает на карту мира или первый шейный позвонок (атлант). Последнее значение напрямую отражает ключевую механику игры: судя по дебютному трейлеру, игрокам предстоит управлять пилотируемой механической головой, способной подключаться к телам колоссальных роботов и брать машины под свой контроль.

Разработкой занимается студия genDESIGN при поддержке издательства Epic Games Publishing. Уэда отдельно подчеркнул, что по своему настроению, монументальному масштабу и общей атмосфере одиночества проект будет гораздо ближе к его культовому шедевру Shadow of the Colossus, нежели к остальным работам геймдизайнера.

Игра создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, однако точная дата релиза пока держится в секрете.

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