Создатель ICO и Shadow of the Colossus возвращается с Gen ATLAS - эксклюзивность в EGS вызвала недовольство игроков

Фумито Уэда, автор ICO, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, сегодня представил свою новую игру на ummer Game Fest 2026 под названием Gen ATLAS, показав первый трейлер проекта.

После публикации материалов стало известно, что у игры появилась страница в Epic Games Store, тогда как версия в Steam на данный момент отсутствует. Также подтверждено, что издателем проекта выступает Epic Games.

Эта ситуация вызвала активное обсуждение в игровом сообществе. Часть игроков восприняла новость негативно, выражая опасения, что отсутствие Steam-версии может фактически ограничить аудиторию проекта и повлиять на его коммерческий потенциал. Другие отмечают, что подобная модель распространения становится всё более распространённой в индустрии и не обязательно означает полную эксклюзивность.

При этом некоторые пользователи отнеслись к решению нейтрально или даже положительно. По их словам, отсутствие комиссии Steam в размере около 30% может позволить снизить итоговую цену игры или увеличить доход разработчиков. Также звучат мнения о том, что конкуренция между платформами полезна для рынка, тогда как монополия Steam может быть вредной для индустрии в долгосрочной перспективе.

На данный момент разработчики не комментировали реакцию сообщества и сосредоточены на дальнейшем продвижении проекта после показа трейлера.