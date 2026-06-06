Создатель ICO и Shadow of the Colossus возвращается с Gen ATLAS - эксклюзивность в EGS вызвала недовольство игроков

Фумито Уэда, автор ICO, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, сегодня представил свою новую игру на ummer Game Fest 2026 под названием Gen ATLAS, показав первый трейлер проекта.
После публикации материалов стало известно, что у игры появилась страница в Epic Games Store, тогда как версия в Steam на данный момент отсутствует. Также подтверждено, что издателем проекта выступает Epic Games.
Эта ситуация вызвала активное обсуждение в игровом сообществе. Часть игроков восприняла новость негативно, выражая опасения, что отсутствие Steam-версии может фактически ограничить аудиторию проекта и повлиять на его коммерческий потенциал. Другие отмечают, что подобная модель распространения становится всё более распространённой в индустрии и не обязательно означает полную эксклюзивность.
При этом некоторые пользователи отнеслись к решению нейтрально или даже положительно. По их словам, отсутствие комиссии Steam в размере около 30% может позволить снизить итоговую цену игры или увеличить доход разработчиков. Также звучат мнения о том, что конкуренция между платформами полезна для рынка, тогда как монополия Steam может быть вредной для индустрии в долгосрочной перспективе.
На данный момент разработчики не комментировали реакцию сообщества и сосредоточены на дальнейшем продвижении проекта после показа трейлера.
В Епиках меньше комиссия и движок бесплатный, если игра останется эксклюзивом навсегда. Стим в этом плане ничего не может предложить разработчикам, а просто берет 30% с игры не участвуя в ее создании никак. Это многовато как для площадки для продажи и 100 гб места на жестком диске.
А эти недовольные понимают, что игра сделана на деньги Эпиков и без них игры бы возможно вообще не было? О финансировании Эпиками новой игры Уэды давным давно известно, с подключением что-ли
Любая эксклюзивность вызывает недовольство игроков.Когда же уже будут думать об игроках и выпускать игры на всех платформах и на всех площадках сразу.
"Фумито Уэда, автор ICO, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, сегодня представил свою новую игру ... у игры появилась страница в Epic Games Store .... издателем проекта выступает Epic Games."
“Удачи” с продажами, она ему ОЧЕНЬ понадобиться. :)))
главное чтоб денувы небыло..)