На TGA 2024 создатель Shadow of the Colossus и The Last Guardian представил свою новую игру

Организатор церемонии The Game Awards 2024 Джефф Кили провёл интервью с известным японским геймдизайнером Фумито Уэдой, который активно работает над своим следующим амбициозным проектом. В рамках мероприятия был представлен первый трейлер его новой загадочной игры, которая обещает продолжить и развить идеи предыдущих работ разработчика, таких как Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian.

Название новой игры пока не разглашается. Проект разрабатывается под руководством Уэды в рамках его независимой студии genDESIGN. Команда известна своим стремлением создавать уникальные миры и новаторские геймплейные механики.

На этот раз игра Фумито Уэды будет отличаться научно-фантастическим сеттингом. В центре сюжета окажется юноша, которому предстоит управлять огромным роботом и сражаться с таинственным злом. Эта концепция обещает стать шагом вперёд по сравнению с предыдущими проектами дизайнера, предлагая новые идеи и возможности для игроков.