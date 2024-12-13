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genDESIGN Project 2027 г.
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На TGA 2024 создатель Shadow of the Colossus и The Last Guardian представил свою новую игру

Gutsz
Новости

Организатор церемонии The Game Awards 2024 Джефф Кили провёл интервью с известным японским геймдизайнером Фумито Уэдой, который активно работает над своим следующим амбициозным проектом. В рамках мероприятия был представлен первый трейлер его новой загадочной игры, которая обещает продолжить и развить идеи предыдущих работ разработчика, таких как Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian.

На The Game Awards 2024 объявлены главные игры года: Astro Bot, Metaphor: ReFantazio, Balatro и другие

Название новой игры пока не разглашается. Проект разрабатывается под руководством Уэды в рамках его независимой студии genDESIGN. Команда известна своим стремлением создавать уникальные миры и новаторские геймплейные механики.

На этот раз игра Фумито Уэды будет отличаться научно-фантастическим сеттингом. В центре сюжета окажется юноша, которому предстоит управлять огромным роботом и сражаться с таинственным злом. Эта концепция обещает стать шагом вперёд по сравнению с предыдущими проектами дизайнера, предлагая новые идеи и возможности для игроков.

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4
genDESIGN Project
2027 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lady_Leda

Их бы портировать на пк, чтоб больше людей ознакомились с весьма интересными играми

1
Тисекрий

Она, кстати, вроде в одной вселенной с колоссами? наверное...

0
fortuneismax

нет, колоссв никакого отношения к мехам не имели

0
Kenn1y

В первую и последнюю не играл, но Shadow of the Colossus отличная игра, особенно ремейк. Имхо, но лучше бы сеттинг особо не меняли.

0