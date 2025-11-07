Создатели Firewatch и Gone Home выпустили Generation Exile - колониальный симулятор с акцентом на устойчивое развитие

В начале ноября в Steam тихо стартовал ранний доступ к Generation Exile — колониальному симулятору, который может заинтересовать поклонников стратегий с глубоким социальным и экологическим подтекстом. Игра создаётся командой опытных инди-разработчиков: основатель студии Nels Anderson ранее был ведущим дизайнером Mark of the Ninja и сооснователем Campo Santo (Firewatch). В проект также вовлечены Karla Zimonja (Gone Home, Tacoma) и Niamh Fitzgerald (Mini Motorways). Музыкальное сопровождение подготовил Ben Prunty, автор саундтреков к FTL и Into the Breach.

Generation Exile переносит игроков на космический корабль, где им предстоит управлять колонией во время долгого межзвездного путешествия. Главная задача — обеспечить базовые потребности общества: еду, воду, жильё, медицинское обслуживание. Но в отличие от большинства стратегий с бесконечным ростом и потреблением ресурсов, игра делает акцент на устойчивое развитие. «Многие стратегии строят основу на бесконечной экспансии: нужно больше ресурсов — просто добывайте. Но это невозможно в реальном мире и в Generation Exile», — поясняет Anderson.

Игрокам придётся тщательно планировать использование имеющихся ресурсов и находить способы быть более эффективными, вместо того чтобы просто расширяться. Такой подход не только усложняет геймплей, но и заставляет задуматься о влиянии решений на окружающую среду и общество, создавая метафору для актуальных вопросов устойчивого развития.

На старте раннего доступа Generation Exile предлагает базовый функционал колонии и стартовую скидку 10%, действующую до 11 ноября. Разработчики уже представили дорожную карту будущих обновлений, которая обещает новые механики, расширение колонии и дополнительные сценарии для исследования.