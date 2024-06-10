Выживание человечества на корабле-колонии в дебютном трейлере градостроителя Generation Exile

На выставке PC Gaming Show был показан трейлер игры Generation Exile: это градостроитель, в котором нам предстоит восстановить экосистему, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, в рамках кампании, которая продлится сотни лет.

Игра от Sonderlust Studios выйдет на PC в 2025 году. Нам предстоит сформировать целую планету, выйти за рамки простого города и заново заселить некогда процветающие леса, развить промышленные зоны и создать баланс между зонами, чтобы обеспечить выживание сообщества.

По пути нам придется принимать сложные решения и сталкиваться с моральными дилеммами, которые повлияют на наше будущее, взаимодействуя с целым рядом увлекательных и хорошо прописанных персонажей.

Разработчики Generation Exile описывают свой проект как соларпанк, в котором мы столкнемся с космическими тайнами и поставим под сомнение все, что, как нам кажется, мы знаем о Вселенной.

На борту нашего космического корабля в Generation Exile мы сможем посетить уникальные биомы, каждый из которых имеет свои особенности и проблемы, и нам придется адаптироваться к различным климатическим условиям, чтобы создать экосистему, способную процветать и развиваться в таких условиях.