Genigods: Nezha переосмыслит легенду о Нэчже - история начнется ещё до появления человечества

Genigods: Nezha предложит необычную трактовку истории Нэчжи — одного из известных персонажей китайской мифологии. Genigods Lab воплотит его в образе женщины и её история начнётся задолго до появления человечества.

В начале игры Нэчжа ещё не будет человеком. Духовная Жемчужина, созданная богиней Нювой из земли, воды и огня, существует в виде своеобразного сосуда или артефакта. По мере развития событий она обретает человеческий облик женщины, сформированной из воды и глины, а затем перерождается в Нэчжу.

История развернётся на фоне масштабной катастрофы. Паньгу погружён в вечный сон, десять солнц уничтожают землю, небо разрушено, боги сражаются между собой, а из бездны появляются чудовища. Нэчже предстоит разобраться в собственном происхождении и пройти путь, который должен привести её к божественному статусу.

В приключении появятся и другие герои китайской мифологии. Среди них окажутся легендарный лучник И, Юй Великий, связанный с укрощением наводнений, и великан Куафу. Последний поможет Нэчже добраться до Древа Солнца, соединяющего мир смертных с небесами.

Таким образом, Genigods Lab не просто переносит знакомых мифологических персонажей в игровую историю, а перестраивает их происхождение и взаимосвязи. При этом Genigods: Nezha должна стать первой частью запланированной трилогии, поэтому показанная история, судя по замыслу разработчиков, станет лишь началом более масштабного повествования.