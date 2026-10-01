Genigods: Nezha соединит динамику сражений God of War и Devil May Cry с китайской мифологией

Разработчики Genigods: Nezha из Genigods Lab делают ставку на динамичные сражения, вдохновлённые оригинальной трилогией God of War и серией Devil May Cry. Главной особенностью боевой системы студия называет плавные переходы между атаками, позволяющие без остановки комбинировать наземные и воздушные приёмы.

В основе подхода лежит идея «быть как вода», связанная с принципами Джит-Кун-До и известной фразой Брюса Ли. Во время демонстрации героиня могла отбрасывать врагов, подбрасывать их в воздух, продолжать комбинацию и завершать серию специальными атаками. Такой стиль должен сделать сражения зрелищными, но при этом сохранить постоянное движение персонажа.

Отдельной частью системы станет «Слияние реликвий». Игроки смогут находить предметы из китайской мифологии и объединять их с оружием и обликами Нэчжи. Например, способности легендарного лучника И можно перенести непосредственно в оружие героини, изменив его возможности в бою.

По мере прохождения Нэчжи также получит более мощные формы. Среди них разработчики показали традиционный образ с тремя головами и восемью руками. Дополняет систему индикатор «Божественной силы»: после его заполнения можно провести «Казнь», оглушив противника и получив возможность некоторое время атаковать его без ответного удара.

В итоге Genigods: Nezha явно стремится построить боевую систему вокруг скорости, комбинаций и постоянной смены приёмов, но её главным отличием от западных ориентиров должна стать тесная связь механик с китайской мифологией.