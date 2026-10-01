Genigods: Nezha станет началом трилогии о китайской мифологии - разработчики вдохновляются God of War

Студия Genigods Lab хочет превратить Genigods: Nezha в первую часть масштабной серии об истоках китайской мифологии. Разработчики не скрывают, что одним из главных источников вдохновения для проекта стала оригинальная трилогия God of War. В ближайшие десять лет команда рассчитывает выпустить три крупные игры, посвящённые китайскому мифу о сотворении мира.

Genigods: Nezha должна открыть эту историю и одновременно стать началом нового этапа для самой студии. В Genigods Lab его называют «Генезис». Ранее команда в основном занималась лицензионными мобильными играми, включая проекты по My Hero Academia и Condor Heroes, поэтому переход к крупному премиальному экшену станет для разработчиков заметной сменой масштаба.

При этом игра не будет пересказывать наиболее известную историю Нэчжи. События перенесут игроков в эпоху, которая предшествует появлению человечества. В центре сюжета окажется происхождение Духовной Жемчужины — артефакта, связанного с Нэчжей в традиционной китайской мифологии.

Genigods: Nezha создаётся на Unreal Engine 5 при техническом сотрудничестве с Sony для PlayStation. Релиз запланирован на 2028 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет распространяться как полноценный премиальный проект, а не как мобильная или условно-бесплатная игра, которыми Genigods Lab занималась раньше.