Китайская мифология оживает: анонсирована хардкорная action-RPG Genigods: Nezha для PS5 и PC

Студия Genigods Lab официально представила Genigods: Nezha — одиночную action RPG, вдохновлённую древними китайскими мифами о сотворении мира. Проект выйдет в 2028 году на PlayStation 5 и PC (Steam и Epic Games Store) и создаётся на Unreal Engine 5 с упором на масштабные сражения и кинематографичный экшен.

Игрокам предстоит взять на себя роль Жемчужины Духа — первого творения богини Нюйвы, перерождённого в легендарного Нечжу. Мир погружён в хаос: бог Паньгу спит вечным сном, десять солнц выжигают землю, небеса рушатся, а из Бездны поднимаются чудовища. Судьба героя связана с тремя эпическими целями — восстановить небо Пятицветными Камнями, раскрыть тайну своего происхождения и запечатать разломы пространства и времени.

Ключевой особенностью Genigods: Nezha станет динамичная боевая система с двумя стойками — наземной и воздушной. На земле Нечжа сражается с помощью копья с Огненным Наконечником, а в небе использует Колёса Ветра и Огня для стремительных атак. Система «Мистика Потока» позволяет усиливать приёмы божественной водой, а реликвии можно комбинировать, открывая уникальные навыки.

Разработчики обещают масштабные битвы с Колоссальными Богами, философию боя «будь водой» в духе Джит Кун До и возможность буквально прожить миф, а не просто наблюдать его со стороны.