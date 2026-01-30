ЧАТ ИГРЫ
Genigods: Nezha TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.5 6 оценок

Китайская мифология оживает: анонсирована хардкорная action-RPG Genigods: Nezha для PS5 и PC

butcher69 butcher69

Студия Genigods Lab официально представила Genigods: Nezha — одиночную action RPG, вдохновлённую древними китайскими мифами о сотворении мира. Проект выйдет в 2028 году на PlayStation 5 и PC (Steam и Epic Games Store) и создаётся на Unreal Engine 5 с упором на масштабные сражения и кинематографичный экшен.

Игрокам предстоит взять на себя роль Жемчужины Духа — первого творения богини Нюйвы, перерождённого в легендарного Нечжу. Мир погружён в хаос: бог Паньгу спит вечным сном, десять солнц выжигают землю, небеса рушатся, а из Бездны поднимаются чудовища. Судьба героя связана с тремя эпическими целями — восстановить небо Пятицветными Камнями, раскрыть тайну своего происхождения и запечатать разломы пространства и времени.

Ключевой особенностью Genigods: Nezha станет динамичная боевая система с двумя стойками — наземной и воздушной. На земле Нечжа сражается с помощью копья с Огненным Наконечником, а в небе использует Колёса Ветра и Огня для стремительных атак. Система «Мистика Потока» позволяет усиливать приёмы божественной водой, а реликвии можно комбинировать, открывая уникальные навыки.

Разработчики обещают масштабные битвы с Колоссальными Богами, философию боя «будь водой» в духе Джит Кун До и возможность буквально прожить миф, а не просто наблюдать его со стороны.

18
7
Комментарии:  7
Вадим Якимов

хоспаде, очередной дрочерский соулс..((

10
Ludwik

Жанр ходовой, вот и штампуют....

antiRed

соулсы это как фифа ,ничем не отличаются ,тупо ходишь и убиваешь монстров ,сюжета нет ,диалоги на уровне шизы

5
нитгитлистер

ну щас налетят с криками про "очередной китайский соус"

3
NarutoyZ

И правильно сделают, ибо так и есть

1
Заминированный тапок

Не ну зачем в начале гoвнo показывать???

1
SwankyTruman

госпади, опять навалили рапида вперемешку с атаками на полтора-два кадра, сколько можно, горшочек, ну не вари пожалуйста....