В Genigods: Nezha будет более 25 часов игры и свыше десяти сражений с гигантскими богами

Genigods Lab хочет сделать Genigods: Nezha масштабным приключенческим экшеном с продолжительной кампанией и крупными боссами. Разработчики рассчитывают предложить более 25 часов прохождения и свыше десяти эпических сражений с богами и гигантскими существами.

Размер противников станет одной из особенностей приключения. Во время некоторых сражений героине придётся буквально взбираться на тела гигантов и атаковать их с разных частей, перемещаясь по ним во время боя. По замыслу авторов, такие эпизоды должны напоминать масштабные противостояния из Shadow of the Colossus и отдельные сражения из Dragon's Dogma.

При этом одной кампанией прохождение не ограничится. В Genigods: Nezha предусмотрено несколько вариантов финала, а для их изучения, по словам Кристы Ли, понадобится примерно три прохождения.

Визуальный стиль игры также строится вокруг китайского культурного наследия. Одним из источников вдохновения для дизайна персонажей стали пещеры Дуньхуан — буддийские пещерные храмы вдоль Великого шёлкового пути. Их скульптурные формы и характерные силуэты нашли отражение в облике героев и других элементов мира.