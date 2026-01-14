Авторы хардкорного платформера Gennady раскрыли детали разработки и планы на релиз

Руководитель студии Feed 64 Денис Зорин в интервью поделился подробностями о создании экшен-платформера Gennady. Проект зародился как внутренний эксперимент диджитал-агентства в Кемерове и находится в разработке уже 4 год. Команда стремится создать качественный продукт с уникальным визуальным стилем, вдохновленным комиксами и традиционной покадровой анимацией.

Визуальная часть игры строится на высокой контрастности с использованием черного, белого и оттенков зеленого цветов. Зорин отметил, что при работе над пластикой и анимацией ориентировался на классику вроде Earthworm Jim. Главным героем выступает невозмутимый мужчина в нижнем белье, бросающий вызов сюрреалистичному миру. Разработчики подчеркивают, что персонаж не задумывался как сатира на так называемых скуфов, а сеттинг игры отсылает к условным шестидесятым годам прошлого века.

Геймплейно Gennady представляет собой сложный платформер с элементами роуглайта. Случайная генерация уровней и система усилений служат инструментами для повышения реиграбельности, однако во главе угла стоит именно механика передвижения и преодоления препятствий. Авторы скорректировали сложность после получения обратной связи с демо-версий, чтобы сделать вызов более честным. В релизной версии планируется несколько биомов, метапрогрессия и особые механики для возврата части ресурсов после смерти.

Сюжетная составляющая будет подаваться неявно через коллекционные комиксы и флешбеки. Игрокам придется самостоятельно собирать фрагменты истории, чтобы открыть истинный финал и сразиться с настоящим последним боссом. Сейчас студия занимается проработкой финальных биомов и тестированием новых режимов. Выход игры запланирован на 2026 год.