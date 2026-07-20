Монохромный роглайк-платформер Gennady выйдет на консолях в конце 2026 года

Издатель Sobaka Studio объявил, что монохромный роглайк-платформер Gennady, разрабатываемый студией Feed 64, выйдет не только на PC (Steam), но и на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз игры запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Глава Sobaka Studio Дмитрий Качков отметил, что команда любит игры о суровых героях, оказавшихся в безвыходных ситуациях, поэтому перенос Gennady на консоли стал для издателя очевидным решением. Он также в шутку добавил, что главный герой Gennady и Морган из KIBORG наверняка нашли бы общий язык… или оставили бы друг друга в луже крови.

Сюжет рассказывает о Геннадии, который вместо привычного кошмара о поездке в автобусе в одном нижнем белье просыпается на жуткой инопланетной мясной фабрике. Выбраться отсюда мирным путем не получится — герою предстоит буквально прорубать себе дорогу через орды чудовищ.

Игроков ждет брутальный двухмерный экшен с процедурно генерируемыми уровнями и полностью рисованной вручную графикой. Геннадий сможет сражаться врукопашную, использовать инопланетное оружие и даже превращать собственное тело в смертоносный снаряд, пробивая стены, кислотные барьеры и толпы противников.

Во время сражений герой способен входить в режим ярости, становясь практически неуязвимым. Чем эффективнее игрок уничтожает врагов, тем дольше продолжается действие этой способности.

Как и положено роглайку, во время прохождения можно собирать различные предметы, усиливающие персонажа. Кроме того, некоторые найденные артефакты удастся перенести в следующие попытки, частично смягчая систему полной потери прогресса после смерти. Также игроки смогут улучшать способности Геннадия и его вооружение, чтобы подготовиться к битвам с гигантскими боссами.