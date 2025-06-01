Актриса озвучки Паймон Корина Бёттгер прекращает работу над Genshin Impact до подписания соглашения с профсоюзом

Корина Бёттгер, английская актриса, озвучивавшая Паймон в популярной игре Genshin Impact, заявила о приостановке своего участия в проекте. В интервью YouTube-каналу Paperbag Boy она сообщила, что не будет продолжать озвучивать персонажа до тех пор, пока компания miHoYo (HoYoverse) не подпишет соглашение с профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Бёттгер осознает, что разработчики, скорее всего, найдут ей замену.
Это решение связано с продолжающейся забастовкой SAG-AFTRA, которая затрагивает и игровую индустрию. Одной из причин разногласий является требование профсоюза о защите актеров от несанкционированного использования их голосов с помощью искусственного интеллекта.
По словам Бёттгер, "последней каплей" для нее стала замена другого актера озвучки, Джона Патнода (Kinich), на Джейкоба Таканаши. Таканаши, проживающий в Японии, не является членом SAG-AFTRA и, по мнению некоторых американских актеров, включая Бёттгер, занял место бастующего коллеги. Сама Бёттгер и некоторые другие актеры озвучки Genshin Impact публично раскритиковали Таканаши за это решение.
Также сообщалось, что Бёттгер ранее сталкивалась с задержками выплат за свою работу. В прошлом HoYoverse уже вмешивалась в ситуацию, чтобы обеспечить выплату задолженности и сменила для Бёттгер студию звукозаписи. Важно отметить, что актеры озвучки обычно заключают контракты со студиями звукозаписи, а не напрямую с разработчиками игр, поэтому споры об оплате чаще всего возникают между актером и студией.
Ситуация вокруг англоязычной озвучки Genshin Impact остается напряженной. HoYoverse уже производила замены актеров в своих играх, включая Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, из-за продолжающейся забастовки и нежелания некоторых актеров продолжать работу на непрофсоюзных проектах. Паймон является одним из ключевых и самых узнаваемых персонажей Genshin Impact, и ее возможная переозвучка станет значительным событием для англоязычного сообщества игры.
На данный момент неизвестно, как скоро HoYoverse примет решение относительно дальнейшей озвучки Паймон и пойдет ли на уступки профсоюзу. Переозвучивание всех реплик Паймон, накопленных за годы существования игры, потребует значительных временных и финансовых затрат.
Ну судя по тому как легко хоёверсы заменяют "взбунтовавшихся" актёров, то и с ней сюсюкать не станут.
Ну там есть определенная проблема, что у Паймон озвученного текста больше чем многих персонажей игры вместе взятых (спасибо разрабам что пишут незатыкающегося персонажа, который говорит за гг), НО, её уже давно пора выгнать как минимум за лицемерие, травлю и вот эти ультиматумы.
На Bilibili уже даже китайские игроки радуются её возможному уходу.
Да вроде не шибко то и легко, в геншине всё еще большинство взбунтовавшихся актеров не заменили, поэтому половина персонажей бубнит без голоса, дай бог парочку актеров в нем и двоих вроде в ZZZ заменили
Они уже меняли голос Паймон один раз. Второй раз не осилят)
Давно пора, она постоянно гнала кринжуху и устраивала скандалы в соцсетях
О, слава богу. Больше не услышим эту верещалку! От этой пискли натурально болела голова.
😂😂нас рать // Артём Савельев
Так правильно сделал. Это называется - рыночек порешал)