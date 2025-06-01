Актриса озвучки Паймон Корина Бёттгер прекращает работу над Genshin Impact до подписания соглашения с профсоюзом

Корина Бёттгер, английская актриса, озвучивавшая Паймон в популярной игре Genshin Impact, заявила о приостановке своего участия в проекте. В интервью YouTube-каналу Paperbag Boy она сообщила, что не будет продолжать озвучивать персонажа до тех пор, пока компания miHoYo (HoYoverse) не подпишет соглашение с профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Бёттгер осознает, что разработчики, скорее всего, найдут ей замену.

Это решение связано с продолжающейся забастовкой SAG-AFTRA, которая затрагивает и игровую индустрию. Одной из причин разногласий является требование профсоюза о защите актеров от несанкционированного использования их голосов с помощью искусственного интеллекта.

По словам Бёттгер, "последней каплей" для нее стала замена другого актера озвучки, Джона Патнода (Kinich), на Джейкоба Таканаши. Таканаши, проживающий в Японии, не является членом SAG-AFTRA и, по мнению некоторых американских актеров, включая Бёттгер, занял место бастующего коллеги. Сама Бёттгер и некоторые другие актеры озвучки Genshin Impact публично раскритиковали Таканаши за это решение.

Также сообщалось, что Бёттгер ранее сталкивалась с задержками выплат за свою работу. В прошлом HoYoverse уже вмешивалась в ситуацию, чтобы обеспечить выплату задолженности и сменила для Бёттгер студию звукозаписи. Важно отметить, что актеры озвучки обычно заключают контракты со студиями звукозаписи, а не напрямую с разработчиками игр, поэтому споры об оплате чаще всего возникают между актером и студией.

Ситуация вокруг англоязычной озвучки Genshin Impact остается напряженной. HoYoverse уже производила замены актеров в своих играх, включая Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, из-за продолжающейся забастовки и нежелания некоторых актеров продолжать работу на непрофсоюзных проектах. Паймон является одним из ключевых и самых узнаваемых персонажей Genshin Impact, и ее возможная переозвучка станет значительным событием для англоязычного сообщества игры.

На данный момент неизвестно, как скоро HoYoverse примет решение относительно дальнейшей озвучки Паймон и пойдет ли на уступки профсоюзу. Переозвучивание всех реплик Паймон, накопленных за годы существования игры, потребует значительных временных и финансовых затрат.