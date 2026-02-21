Аниме по Genshin Impact оживает: Ufotable показала первый тизер и назвала окно релиза

Поклонники Genshin Impact наконец получили долгожданный знак жизни от аниме-адаптации. Студия Ufotable опубликовала на официальном YouTube-канале презентационный ролик с прошлыми и будущими проектами — и среди них появился первый тизер сериала по Genshin Impact. Фрагмент можно увидеть примерно на отметке 2:30.

Проект был официально анонсирован ещё 16 сентября 2022 года, однако на протяжении нескольких лет подробностей почти не поступало. Это вызывало беспокойство у фанатов, учитывая масштаб ожиданий вокруг адаптации популярной бесплатной RPG с открытым миром.

В январе представители команды разработчиков подтвердили, что производство «продвигается стабильно». Позднее на Genshin FES 2026 в Шанхае дизайнер боевых сцен Aquaria заверил аудиторию, что у проекта нет серьёзных проблем или задержек.

Теперь стало известно и ориентировочное окно релиза — премьера запланирована на 2027 год, точная дата пока не раскрывается. Учитывая репутацию Ufotable, известной по таким работам, как Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba и Fate/Zero, ожидания от экранизации остаются крайне высокими.