Анонс патча Genshin Impact 4.3 - новые персонажи, квесты и промо-коды с трансляции

Сегодня состоялась трансляций, на которой разработчики Genshin Impact поделились деталями последнего в том году обновления под номером 4.3. Само обновление должно появиться 20 декабря и помимо всего прочего принесет 300 камней истока в качестве компенсации за технические работы на сервере.

Начнем с новых персонажей. Первым, заслуживающим пристального внимания, станет Навия. Действующий президент Общества жгучей розы, наследница ассоциации Спина-ди-Росула и просто эффектный персонаж, дизайн которого приводит в ужас всех косплееров. Стоит отметить, что ее сигнатурное оружие обладает уникальным внешним видом (первая полноценная алебарда в игре).

Это гео-дамагер использующий двуручный меч. Элементальный навык преддставляет собой выстрел из зонта-ружья. Наносит гео-урон и усилятся за счет подобранных кристаллов от гео-реакций. Взрыв стихий - это тоже выстрел, но уже целой канонадой. Она наносит мгновенный урон по области, а затем, в течении нескольких секунд, наносится урон "огневой поддержкой".

Новый 4* персонаж Шеврез - пирок-копейщица с интересным дизайном и необычными анимация атаки и навыков. Элементальный навык при быстром нажатии позволяет совершить выстрел из мушкета по ближайшему противнику. Долгое нажатие переводит в режим прицеливания.

Взрыв стихий - это выстрел навесом, который наносит мгновенный урон по площади и оставляет после себя несколько снарядов взрывающихся пиро-уроном чуть позже.

Вместе с Навией баннер первой половины разделит Камисато Аяка - прекрасный крио-дд, которого стоит добавить в коллекцию всем, кто готовится к серьезным походам в актуальную бездну. Во второй половине стоит ожидать рерана Райдэн и Еимии. Во второй половине дебютирует и Шеврез.

Помимо основных заданий связанных с новыми персонажами стоит ожидать особого события связанного с визитом Аяки в Фонтейн. Событие обещает быть комплексным, включать в себя несколько активностей. Наградами выступят материалы для возвышения, камни истока и особое оружие-клеймор.

В обновлении продолжит забытый многими ивент "Эпичный бой жуков великолепного Аратаки". Основным изменением, в сравнении с прошлой версией, станет более продвинутая система боя, с большим количеством возможностей. Дополнительными временными событиями станут "Изумительные изделия" и "Затерянные богатства", отлично известные игрокам.

Одной из самых важных вещей, которые принесет обновление 4.3 - изменения системы работы с артефактами. Помимо упрощенной системы улучшения, которая позволит вливать произвольное количество опыта в нужные фрагменты сетов. Будут добавлены более гибкие параметры сортировки и даже система рекомендаций, которая поможет как новичкам, так и опытным игрокам. Будут оптимизированы системы прохождения испытаний (их можно будет прерывать и продолжать с места, где вы остановились), система поручений (автоматический сбор ресурсов и повторная отправка "экспедиций").

Всем любителям настраивать свой чайник стоит быть готовыми к появлению новой формы обители. (теперь подводной).

Традиционные промокоды от разработчиков:

RS99D5LVTM6V — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

UBRQC4MCT4PZ — 100 камней истока и 5 опыта героя.

8BQ9CMMVS5PM — 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 9 декабря в 07:00 (по МСК).