Анонсирована горячая фигурка Тартальи из Genshin Impact, которую также можно раздеть

Сегодня настоящий праздник для женской аудитории Genshin Impact. Специально для преданных фанаток была анонсирована горячая фигурка Тартальи , которая ничуть не уступает откровенным статуэткам женских персонажей из игры. Новую фигурку обещают выпустить уже в начале следующего года и продавать по доступной цене.
За производство откровенной статуэтки Тартальи отвечает студия Red Stone. Производитель не получил одобрения от разработчиков Genshin Impact, однако это не помешало сделать им достаточно точную копию персонажа.
Как сообщается, высота фигурки достигает 25 сантиметров без учёта специальной подставки. Главной её особенностью станет детализированная модель всего тела, включая интимные участки, и возможность полного раздевания. Самая дешёвая версия статуэтки Тартальи обойдётся в 300 долларов. За комплект сменных голов и дополнительный набор одежды придётся доплатить ещё 70 долларов.
Всё. Берем)))
И вибрирует?)
почему табуретка сидит в кресле, а не на табуретке
Немного смешно, что эту новость минусуют, а былаб очередная аниме-шалава то все были бы довольны.
По моему всё норм. Я уверен, что все кто минусит новость - мужского пола, логично что нам такое не нравится, а вот то что ты с никнеймом Кирилл и тебя по всей видимости привлекает голый пацан, а аниме-шалавы нет?
его бы, да к балдурс гейт 3 добавить....