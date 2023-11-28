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Genshin Impact 28.09.2020
7.4 1 329 оценок

Анонсирована горячая фигурка Тартальи из Genshin Impact, которую также можно раздеть

Gutsz
Новости

Сегодня настоящий праздник для женской аудитории Genshin Impact. Специально для преданных фанаток была анонсирована горячая фигурка Тартальи , которая ничуть не уступает откровенным статуэткам женских персонажей из игры. Новую фигурку обещают выпустить уже в начале следующего года и продавать по доступной цене.

За производство откровенной статуэтки Тартальи отвечает студия Red Stone. Производитель не получил одобрения от разработчиков Genshin Impact, однако это не помешало сделать им достаточно точную копию персонажа.

Как сообщается, высота фигурки достигает 25 сантиметров без учёта специальной подставки. Главной её особенностью станет детализированная модель всего тела, включая интимные участки, и возможность полного раздевания. Самая дешёвая версия статуэтки Тартальи обойдётся в 300 долларов. За комплект сменных голов и дополнительный набор одежды придётся доплатить ещё 70 долларов.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Oscilograf
2
-zotik-

Всё. Берем)))

0
TAPAKAH222
Как сообщается, высота фигурки достигает 25 сантиметров без учёта специальной подставки.

И вибрирует?)

0
dostalker

почему табуретка сидит в кресле, а не на табуретке

0
kirillwulf666

Немного смешно, что эту новость минусуют, а былаб очередная аниме-шалава то все были бы довольны.

-1
Arhont89

По моему всё норм. Я уверен, что все кто минусит новость - мужского пола, логично что нам такое не нравится, а вот то что ты с никнеймом Кирилл и тебя по всей видимости привлекает голый пацан, а аниме-шалавы нет?

2
Persona42

его бы, да к балдурс гейт 3 добавить....

-2