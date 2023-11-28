Анонсирована горячая фигурка Тартальи из Genshin Impact, которую также можно раздеть

Сегодня настоящий праздник для женской аудитории Genshin Impact. Специально для преданных фанаток была анонсирована горячая фигурка Тартальи , которая ничуть не уступает откровенным статуэткам женских персонажей из игры. Новую фигурку обещают выпустить уже в начале следующего года и продавать по доступной цене.

За производство откровенной статуэтки Тартальи отвечает студия Red Stone. Производитель не получил одобрения от разработчиков Genshin Impact, однако это не помешало сделать им достаточно точную копию персонажа.

Как сообщается, высота фигурки достигает 25 сантиметров без учёта специальной подставки. Главной её особенностью станет детализированная модель всего тела, включая интимные участки, и возможность полного раздевания. Самая дешёвая версия статуэтки Тартальи обойдётся в 300 долларов. За комплект сменных голов и дополнительный набор одежды придётся доплатить ещё 70 долларов.