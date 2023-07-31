Анонсирована откровенная фигурка Гань Юй из Genshin Impact

AYW Studio представила неофициальную фигурку Гань Юй из Genshin Impact. Статуэтка героини изображена на постаменте с кристаллами в очень откровенной «позе лучницы». Она будет доступна в двух вариантах: высотой в 26 см (стоимостью около 16 тысяч рублей) и высотой в 40 см (стоимостью около 25 тысяч рублей). Нижнее белье можно будет снять с фигурки.

Релиз изделия намечен на начало 2024 года.