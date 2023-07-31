Анонсирована откровенная фигурка Гань Юй из Genshin Impact

AYW Studio представила неофициальную фигурку Гань Юй из Genshin Impact. Статуэтка героини изображена на постаменте с кристаллами в очень откровенной «позе лучницы». Она будет доступна в двух вариантах: высотой в 26 см (стоимостью около 16 тысяч рублей) и высотой в 40 см (стоимостью около 25 тысяч рублей). Нижнее белье можно будет снять с фигурки.
Релиз изделия намечен на начало 2024 года.
Ну хоть на какой то фигурке лицо похоже, а то 99% всех этих фигурок просто одежда персонажа, а не лицо и фигура...
Кажись переборщили
Коза дрюказа
Это что получается... сразу и гидро и крио урон?...
Вроде бы у неё грудь по меньше у ней ведь моделька не взрослой женщины а подростка
И всего 40 сантиметров высотой? Для гномов-фетишистов, что ли? :)
вообще не понимаю зачем делают такие фигурки
В жизни бы такой такие трусики отодвинуть)
чел 💀💀💀💀