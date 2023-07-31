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Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 204 оценки

Анонсирована откровенная фигурка Гань Юй из Genshin Impact

Simple Jack
Новости

AYW Studio представила неофициальную фигурку Гань Юй из Genshin Impact. Статуэтка героини изображена на постаменте с кристаллами в очень откровенной «позе лучницы». Она будет доступна в двух вариантах: высотой в 26 см (стоимостью около 16 тысяч рублей) и высотой в 40 см (стоимостью около 25 тысяч рублей). Нижнее белье можно будет снять с фигурки.

Релиз изделия намечен на начало 2024 года.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
kongydong
2
User1105

Ну хоть на какой то фигурке лицо похоже, а то 99% всех этих фигурок просто одежда персонажа, а не лицо и фигура...

1
Mad_cloud

Кажись переборщили

0
FURYbushmaster
0
-zotik-

Коза дрюказа

0
HiopsNerevar

Это что получается... сразу и гидро и крио урон?...

0
Лобо

Вроде бы у неё грудь по меньше у ней ведь моделька не взрослой женщины а подростка

0
Олег Дудин

И всего 40 сантиметров высотой? Для гномов-фетишистов, что ли? :)

0
ItzDarkEye

вообще не понимаю зачем делают такие фигурки

0
HVTE

В жизни бы такой такие трусики отодвинуть)

-2
ItzDarkEye

чел 💀💀💀💀

0