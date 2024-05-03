Арлекино из Genshin Impact получила уникальную фигурку, которую можно полностью раздеть

Недавно популярная бесплатная игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.6. В этом патче разработчики добавили новый контент для прохождения и сделали Арлекино играбельной. Четвертая из Предвестников Фатуи не только может стать постоянным членом вашего отряда в игре, но и пополнить коллекцию фигурок. Компания PRPR Studio уже анонсировала статуэтку Арлекино, которая должна понравиться как простым фанатам, так и ценителям эротики.

Новая фигурка обещает отойти от оригинального образа Арлекино в игре. Вместо привычного наряда и оружия, статуэтка девушки получит уникальный дизайн от производителя. В PRPR Studio хотят представить героиню в образе "строгой учительницы" в соответствующем наряде. Вместо подставки фигурка будет идти с роскошным креслом, где будет сидеть Арлекино.

Фигурка будет выпущена в конце этого года. Для всех желающих уже стартовал прием предзаказов. Статуэтка будет выпущена в ограниченном издании и её оценивают в 22 тысячи рублей. В эту стоимость включены сменные наряды, подвижная фигурка Арлекино и подставка в виде кресла.