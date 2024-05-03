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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 534 оценки

Арлекино из Genshin Impact получила уникальную фигурку, которую можно полностью раздеть

Gutsz
Новости

Недавно популярная бесплатная игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.6. В этом патче разработчики добавили новый контент для прохождения и сделали Арлекино играбельной. Четвертая из Предвестников Фатуи не только может стать постоянным членом вашего отряда в игре, но и пополнить коллекцию фигурок. Компания PRPR Studio уже анонсировала статуэтку Арлекино, которая должна понравиться как простым фанатам, так и ценителям эротики.

Новая фигурка обещает отойти от оригинального образа Арлекино в игре. Вместо привычного наряда и оружия, статуэтка девушки получит уникальный дизайн от производителя. В PRPR Studio хотят представить героиню в образе "строгой учительницы" в соответствующем наряде. Вместо подставки фигурка будет идти с роскошным креслом, где будет сидеть Арлекино.

+ ещё 3 картинки

Фигурка будет выпущена в конце этого года. Для всех желающих уже стартовал прием предзаказов. Статуэтка будет выпущена в ограниченном издании и её оценивают в 22 тысячи рублей. В эту стоимость включены сменные наряды, подвижная фигурка Арлекино и подставка в виде кресла.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BAGMAN2
Спойлер

для друга

9
AndralStormborn

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-1
-zotik-

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1
Destroited
её оценивают в 22 тысячи рублей

Совсем долбанулись.

0
Jarvis666

Вспоминаются видосы с чëрно-ораньжевого Ютуба, в виде нарезки, где чел дрочил и кончал на разные аниме фигурки. Так вот для кого их продают))

0
Олег Дудин

Уникальности в фигурке никакой.

0
Hog2012

Руки не того цвета, так что не канон)

0