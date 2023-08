Автор Genshin Impact вспомнил о негативной реакции на анонс - фанаты Zelda разбивали свои PS4 в знак протеста ©

Гача-игра Genshin Impact стала одним из самых прибыльных проектов на планете, но так было не всегда. Еще в самом начале анонса игры сходство с The Legend of Zelda: Breath of the Wild казалось настолько сильным, что многие обвиняли ее в копировании. Хотя сходство оказалось в лучшем случае поверхностным, некоторые протестовали против проекта, разбивая свои консоли PS4.

Теперь в новом интервью соучредитель HoYoverse Лю "Давэй" Вэй рассказал о том, с какими трудностями столкнулась его компания в условиях столь жесткого давления. Выступая в Шанхае, руководитель рассказал, что его команда, состоящая из молодых и неопытных разработчиков, была доведена до отчаяния негативной реакцией и размышляла о том, что они сделали не так.

Игра разрабатывалась в два этапа и первая локация, Мондштадт, вызвала наибольшее количество сравнений с Breath of the Wild.

"Давайте сделаем ту часть Genshin Impact, которую все не видели", - сказал Давэй своей команде, в результате чего был создан второй основной регион открытого мира - Ли Юэ. Этот регион был принят гораздо более позитивно, а остальное уже история: в итоге игра стала одной из крупнейших в мире.

Несмотря на беспрецедентный успех, Давэй признается, что если бы он знал о проблемах заранее, то Genshin Impact, возможно, никогда бы не была создана. В то время у HoYoverse не было опыта разработки игр с открытым миром, не было даже движка для их создания.