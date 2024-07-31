Авторы Genshin Impact анонсировали коллекцию духов с запахом любимых героев игры

Теперь можно узнать, как пахнет ваш любимый персонаж из Genshin Impact. Разработчики из студии miHoYo объявили о партнерстве с японской парфюмерной компанией primaniacs. Этот союз игровых разработчиков и косметического бренда может показаться необычным, но уже приносит свои первые плоды. В рамках сотрудничества игроки смогут приобрести уникальную коллекцию духов с ароматами героев из Genshin Impact.

Авторы идеи утверждают, что тщательно подошли к реализации этой задумки. По их словам, многие игроки уже привыкли видеть героев Genshin Impact на экране своих устройств во время игры. С коллекцией духов фанаты могут стать еще ближе к персонажам, узнав их ароматы. Каждый аромат будет уникальным и узнаваемым, отражающим характер героя, которого он представляет. Производитель обещает удивить многослойными композициями с нотками фэнтезийного мира, которые будут раскрываться постепенно.

На данный момент представлено более 15 разных ароматов, и эту коллекцию обещают расширять. Уже сейчас можно заказать духи с ароматами Моны, Тартальи, Кли, Дилюка, Джинн, Венти, Хутао, Кэ Цин и многих других. Стоимость одного флакона объемом 30 мл составляет 6600 иен или 3696 рублей без учета доставки.