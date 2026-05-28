Авторы Genshin Impact и Honkai работают над реалистичным хардкорным шутером на Unreal Engine 5

Китайская студия miHoYo, также известная под названием HoYoverse, прославившаяся созданием глобальных хитов вроде Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, готовится кардинально расширить свое портфолио. Компания опубликовала свежие списки вакансий для своего внутреннего отдела исследований и разработок, которые намекают на разработку нескольких совершенно нетипичных для них игр.

Самым интересным и необычным проектом из списка вакансий оказался безымянный реалистичный шутер. Судя по ключевым тегам и описаниям должностей, miHoYo создает хардкорный военный научно-фантастический шутер. От кандидатов требуют глубокого понимания военных тем, механик многопользовательских PvP-сражений, а также опыта создания искусственного интеллекта для NPC. Студия особо приветствует в разработчиках богатый игровой опыт в жанре выживачей и песочниц.

Проект разрабатывается на передовом движке Unreal Engine 5 с применением алгоритмов процедурной генерации локаций. От будущих специалистов по графике студия напрямую требует умения выдавать ультра-фотореалистичную графику, при этом обеспечивая стабильный и высокий FPS.

Помимо сурового военного шутера, студия активно собирает команду для еще одного эксперимента — некой неанонсированной "жизненной MMO". Детали этого социального проекта не раскрываются, однако известно, что разработчики планируют создать крупнобюджетную игру с сильным уклоном в социальные элементы, масштабный мультиплеер и возможность строить

Параллельно с этим miHoYo продолжает набор сотрудников для развития уже анонсированных игр из своего китайского филиала: например, проекты Honkai: Nexus Anima a и ролевой экшен Varsapura. Стоит отметить: так как новый шутер и MMO сейчас значатся под статусом проектов раннего научно-исследовательского отдела, на этой стадии они всё ещё могут кардинально изменить жанр, стиль или же вовсе быть отмененными, не дойдя до этапа анонсов и выхода. Тем не менее желание главных разработчиков гача-игр уйти в стан суровых фотореалистичных экшенов выглядит крайне многообещающим шагом для будущего студии.