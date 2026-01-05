Авторы Genshin Impact официально опровергли слухи о проблемах с аниме-адаптацией игры

Спустя почти четыре года молчания студия HoYoverse наконец-то прокомментировала статус долгожданной экранизации Genshin Impact. Во время фестиваля Genshin FES 2026, который прошел на днях в Шанхае, разработчики заверили сообщество: производство аниме идет полным ходом и строго по плану.

Анонс проекта состоялся еще в сентябре 2022 года, когда был показан впечатляющий концепт-трейлер от знаменитой студии Ufotable ("Клинок, рассекающий демонов", Fate/Zero). Однако длительное отсутствие новостей и информации о дате выхода породило массу слухов. В июле 2025 года масло в огонь подлили сообщения о том, что Ufotable перегружена работой над аркой «Крепость бесконечности» для «Клинка, рассекающего демонов», из-за чего сотрудникам якобы пришлось заморозить сторонние проекты.

На сцене фестиваля представитель команды разработчиков развеял эти опасения. По его словам, коллаборация с Ufotable продвигается в устойчивом темпе, и производство не сталкивалось ни с какими «неожиданными неудачами» или конфликтами расписаний.

Авторы подчеркнули, что с самого начала позиционировали аниме как «долгосрочный проект», качество которого требует времени и тщательной проработки — так же, как и контент для самой игры. Фанатам посоветовали не волноваться и набраться терпения: приключения Путешественников обязательно доберутся до экранов. Согласно последней информации, премьера аниме по Genshin Impact должно состоятся до 2027 года, включительно.