Авторы Genshin Impact оказались в центре скандала из-за "слишком" белых новых персонажей

Популярная гача-игра Genshin Impact готовится к своему следующему крупному обновлению под номером 5.0. В этом патче разработчики из студии miHoYo обещают открыть новую главу для масштабного мира игры, добавив в нее новый регион для исследования, сюжет, игровые механики и очередную пачку играбельных персонажей. Представленные герои из будущего апдейта спровоцировали настоящий скандал — разработчиков игры обвиняют в расизме и культурной апроприации.
Возмущение среди пользователей было вызвано дизайном будущих персонажей для Genshin Impact. По мнению некоторых игроков, анонсированные герои Махуика, Кинич и Оророн были вдохновлены реальными божествами из разных культур, такими как Махуика — богиня огня и бабушка Мауи у маори. Главная проблема новых героев заключается в том, что они паразитируют на культуре и банально слишком белые. Пользователи просят разработчиков пересмотреть их дизайн таким образом, чтобы сделать кожу темнее.
К недовольству весьма небольшой части геймеров (за пределами X подобной критики не наблюдается) также присоединились актеры озвучивания уже добавленных персонажей в Genshin Impact. Они призывают студию miHoYo более бережно относиться к расовому разнообразию и позаботиться о должной репрезентации культур, которые они заимствуют для развития своей игры.
Официально miHoYo еще никак не прокомментировала скандал, в который они были насильно втянуты чрезмерно волнующимися пользователями. Здесь стоит вспомнить недавний случай с авторами шутера Snowbreak: Containment Zone, которых также внезапно начали обвинять, но по вопросу сексуализации. Разработчики встали на сторону игроков и даже отказались от дубляжа на английский язык, так как некоторые актеры начали ставить им ультиматумы.
какой скандал? какие недовольные? горстка е6ланов эсжэвэшников из твиттера? дааа мега скандал
Это они ещё Z٠Z٠Z не слышали, походу (что странно...) – там и рейтинг выше, и чёрных вообще практически нет, если не считать слегка тёмненькую Нэкомату.
Ыыыы дайте нам нигру ыыы. Тупые овощи бл*.
Как так получается, что вы громче кричите этого "настоящего скандала"? ))
Япона-мать, кто нибудь скажет что генштн импакт это выдуманная вселенная? У неё не может быть культурной апроприации тупо потому что она не следует фольклору напрямую. То, что они просят какой-то цвет кожи в глобальном плане ничего не меняет. маори никакие в игре не появится, будет выдуманный народ
Китайцы в принципе цветных не любят, так что максимум, что они сделают это поводят им по губам, а скорее всего вообще внимание не обратят.
Иногда мне кажется что где-то есть закрытый форум, где проходит соревнование на самое глупое нытье в сети.
Ну серьезно, я не понимаю как можно топить за перекрашивание персонажей в цвет своей кожи, какое самомнение должно быть???
И почему никто не требует документалку с черным Адольфом?
Просто у Геншина крайне "специфичное" комьюнити, которое недовольно буквально всем, а те кто делают по игре контент и рады из любого негативного комментария выжать новость да погромче.
Как будто любое другое комьюнити прям довольно во всем.
Есть у меня сомнения что на цвет кожи жалуются именно коммьюнити Геншина, а не воукнутые из твиттера, которые игру ни разу не запускали и просто увидели твит.
Разрабы им по губам поводят, лол
а из минусов в игре что? Или жирные, обезьяны, петушье и фемки опять недовольны, потому что ни кто не хочет играть за животное?
Хорошо что это китайцы)
Китайцы просто войсеров без работы оставят и возьмут тех кто посговорчивее.
Ну, там же не наш мир, как, например, в Ассасинах. Там совершенно иной мир, работающий по своим законам. Так что внешность богов и не должна быть такой же как в нашей реальности.
Да и, блин, и так сплошные негры кругом, контраста хочется. Разнообразия.
Видимо скоро часть персонажей сменят голоса в английской озвучке))
P.S. Благо у китайцев опыт есть с Тигнари)
То-ли дело юбисофт! Вообще никак не искажают историю и культуру целого народа. Какие же они все грязные лицемеры, я ебу.
вайт павер :D
За...ли они! Вечно чем-то недовольны.
Расисты несчастные.
Посмотрим, как СВЖ попытаются прогнуть китайскую компанию. Запасаемся попкорном.
Пользователи просят , чтобы сделать кожу темнее. Это что бы ЖЕЛТЕЕ как у самих китаёзов?))
Впервые слышу...
То есть, простите, негроидные эльфы или русалки - это не апроприация мифологии белых европейских народов. Спектакли, фильмы и сериалы с чернокожей Джульеттой или Анной Болейн - это не апроприация чужой истории и литературы. Афросамурай Ясуке, большая часть информации о котором оказалась художественной выдумкой псевдоисторика Томаса Локли, который еще и википедию правил так, чтобы информация в ней совпадала с его фантазиями - это не паразитирование на японской культуре. Подозрительно темные древнегреческие боги в Hades и Hades 2 - это художественный прием и фантазия, боги могут выглядеть как угодно. А вот подозрительно светлые боги (причем даже не боги, а персонажи, имеющие к богам весьма смутное отношение) - это уже повод для скандала. Да что ж за логика у этой небольшой части геймеров? Почему у них в голове стрелочка не поворачивается? Ну, китайцы - это вам не зашуганные европейские и американские игростудии, их продавить не так-то просто. Любителям "перекрашивать" персонажей чужой культуры пора почувствовать то, что чувствуют другие.