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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 588 оценок

Авторы Genshin Impact оказались в центре скандала из-за "слишком" белых новых персонажей

Gutsz
Новости

Популярная гача-игра Genshin Impact готовится к своему следующему крупному обновлению под номером 5.0. В этом патче разработчики из студии miHoYo обещают открыть новую главу для масштабного мира игры, добавив в нее новый регион для исследования, сюжет, игровые механики и очередную пачку играбельных персонажей. Представленные герои из будущего апдейта спровоцировали настоящий скандал — разработчиков игры обвиняют в расизме и культурной апроприации.

Возмущение среди пользователей было вызвано дизайном будущих персонажей для Genshin Impact. По мнению некоторых игроков, анонсированные герои Махуика, Кинич и Оророн были вдохновлены реальными божествами из разных культур, такими как Махуика — богиня огня и бабушка Мауи у маори. Главная проблема новых героев заключается в том, что они паразитируют на культуре и банально слишком белые. Пользователи просят разработчиков пересмотреть их дизайн таким образом, чтобы сделать кожу темнее.

К недовольству весьма небольшой части геймеров (за пределами X подобной критики не наблюдается) также присоединились актеры озвучивания уже добавленных персонажей в Genshin Impact. Они призывают студию miHoYo более бережно относиться к расовому разнообразию и позаботиться о должной репрезентации культур, которые они заимствуют для развития своей игры.

Официально miHoYo еще никак не прокомментировала скандал, в который они были насильно втянуты чрезмерно волнующимися пользователями. Здесь стоит вспомнить недавний случай с авторами шутера Snowbreak: Containment Zone, которых также внезапно начали обвинять, но по вопросу сексуализации. Разработчики встали на сторону игроков и даже отказались от дубляжа на английский язык, так как некоторые актеры начали ставить им ультиматумы.

-21
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
r23dom

какой скандал? какие недовольные? горстка е6ланов эсжэвэшников из твиттера? дааа мега скандал

27
RavinSakara

Это они ещё Z٠Z٠Z не слышали, походу (что странно...) – там и рейтинг выше, и чёрных вообще практически нет, если не считать слегка тёмненькую Нэкомату.

1
Rograx

Ыыыы дайте нам нигру ыыы. Тупые овощи бл*.

14
ZAUSA

Как так получается, что вы громче кричите этого "настоящего скандала"? ))

-8
Smusi

Япона-мать, кто нибудь скажет что генштн импакт это выдуманная вселенная? У неё не может быть культурной апроприации тупо потому что она не следует фольклору напрямую. То, что они просят какой-то цвет кожи в глобальном плане ничего не меняет. маори никакие в игре не появится, будет выдуманный народ

12
Hog2012

Китайцы в принципе цветных не любят, так что максимум, что они сделают это поводят им по губам, а скорее всего вообще внимание не обратят.

9
Fatum Sibir

Иногда мне кажется что где-то есть закрытый форум, где проходит соревнование на самое глупое нытье в сети.

Ну серьезно, я не понимаю как можно топить за перекрашивание персонажей в цвет своей кожи, какое самомнение должно быть???

И почему никто не требует документалку с черным Адольфом?

8
AndrewSolt

Просто у Геншина крайне "специфичное" комьюнити, которое недовольно буквально всем, а те кто делают по игре контент и рады из любого негативного комментария выжать новость да погромче.

-3
-zotik- AndrewSolt

Как будто любое другое комьюнити прям довольно во всем.

0
Ziyter7 AndrewSolt

Есть у меня сомнения что на цвет кожи жалуются именно коммьюнити Геншина, а не воукнутые из твиттера, которые игру ни разу не запускали и просто увидели твит.

0
shurasick876

Разрабы им по губам поводят, лол

7
Oscilograf
разработчиков игры обвиняют в расизме и культурной апроприации.

а из минусов в игре что? Или жирные, обезьяны, петушье и фемки опять недовольны, потому что ни кто не хочет играть за животное?

7
IbruhmanI

Хорошо что это китайцы)

4
Mundoggu

Китайцы просто войсеров без работы оставят и возьмут тех кто посговорчивее.

4
Кей Овальд

Ну, там же не наш мир, как, например, в Ассасинах. Там совершенно иной мир, работающий по своим законам. Так что внешность богов и не должна быть такой же как в нашей реальности.
Да и, блин, и так сплошные негры кругом, контраста хочется. Разнообразия.

3
AndrewSolt
К недовольству весьма небольшой части геймеров (за пределами X подобной критики не наблюдается) также присоединились актеры озвучивания уже добавленных персонажей в Genshin Impact. Они призывают студию miHoYo более бережно относиться к расовому разнообразию и позаботиться о должной репрезентации культур, которые они заимствуют для развития своей игры.

Видимо скоро часть персонажей сменят голоса в английской озвучке))
P.S. Благо у китайцев опыт есть с Тигнари)

3
Ziyter7
Главная проблема новых героев заключается в том, что они паразитируют на культуре

То-ли дело юбисофт! Вообще никак не искажают историю и культуру целого народа. Какие же они все грязные лицемеры, я ебу.

3
QD19

вайт павер :D

2
Xavier_rich_s

За...ли они! Вечно чем-то недовольны.

1
xz Dante

Расисты несчастные.

1
Олег Дудин

Посмотрим, как СВЖ попытаются прогнуть китайскую компанию. Запасаемся попкорном.

1
Pastoral

Пользователи просят , чтобы сделать кожу темнее. Это что бы ЖЕЛТЕЕ как у самих китаёзов?))

0
RavinSakara

Впервые слышу...

0
Лобо
0
Skessa

То есть, простите, негроидные эльфы или русалки - это не апроприация мифологии белых европейских народов. Спектакли, фильмы и сериалы с чернокожей Джульеттой или Анной Болейн - это не апроприация чужой истории и литературы. Афросамурай Ясуке, большая часть информации о котором оказалась художественной выдумкой псевдоисторика Томаса Локли, который еще и википедию правил так, чтобы информация в ней совпадала с его фантазиями - это не паразитирование на японской культуре. Подозрительно темные древнегреческие боги в Hades и Hades 2 - это художественный прием и фантазия, боги могут выглядеть как угодно. А вот подозрительно светлые боги (причем даже не боги, а персонажи, имеющие к богам весьма смутное отношение) - это уже повод для скандала. Да что ж за логика у этой небольшой части геймеров? Почему у них в голове стрелочка не поворачивается? Ну, китайцы - это вам не зашуганные европейские и американские игростудии, их продавить не так-то просто. Любителям "перекрашивать" персонажей чужой культуры пора почувствовать то, что чувствуют другие.

0
ZAUSA
К недовольству весьма небольшой части геймеров (за пределами X подобной критики не наблюдается) 
-1