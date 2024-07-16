Авторы Genshin Impact оказались в центре скандала из-за "слишком" белых новых персонажей

Популярная гача-игра Genshin Impact готовится к своему следующему крупному обновлению под номером 5.0. В этом патче разработчики из студии miHoYo обещают открыть новую главу для масштабного мира игры, добавив в нее новый регион для исследования, сюжет, игровые механики и очередную пачку играбельных персонажей. Представленные герои из будущего апдейта спровоцировали настоящий скандал — разработчиков игры обвиняют в расизме и культурной апроприации.

Возмущение среди пользователей было вызвано дизайном будущих персонажей для Genshin Impact. По мнению некоторых игроков, анонсированные герои Махуика, Кинич и Оророн были вдохновлены реальными божествами из разных культур, такими как Махуика — богиня огня и бабушка Мауи у маори. Главная проблема новых героев заключается в том, что они паразитируют на культуре и банально слишком белые. Пользователи просят разработчиков пересмотреть их дизайн таким образом, чтобы сделать кожу темнее.

К недовольству весьма небольшой части геймеров (за пределами X подобной критики не наблюдается) также присоединились актеры озвучивания уже добавленных персонажей в Genshin Impact. Они призывают студию miHoYo более бережно относиться к расовому разнообразию и позаботиться о должной репрезентации культур, которые они заимствуют для развития своей игры.

Официально miHoYo еще никак не прокомментировала скандал, в который они были насильно втянуты чрезмерно волнующимися пользователями. Здесь стоит вспомнить недавний случай с авторами шутера Snowbreak: Containment Zone, которых также внезапно начали обвинять, но по вопросу сексуализации. Разработчики встали на сторону игроков и даже отказались от дубляжа на английский язык, так как некоторые актеры начали ставить им ультиматумы.