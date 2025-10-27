Авторы Genshin Impact показали эпическую битву с Лунным мстителем в новом анимационном ролике

HoYoverse представила свежий анимационный ролик для Genshin Impact под названием «Охота под серебряной луной», демонстрирующий противостояние героев с Лунным мстителем Рери. Персонаж, чья одержимость нарушает законы мира, стал центром драматичной катсцены.

В описании к видео говорится: «Никому не ведомо, отчего гончая воет на луну и почему эта одержимость не рассеивается, словно тень облаков. Хоть лунный свет и тускл, он освещает путь для выживших, но охота ещё далеко не окончена…» Ролик погружает зрителей в атмосферу напряжённой охоты и эпической борьбы за выживание.

Кадры сопровождают крупное обновление «Луна II» — «Элегия угасшего лунного света», которое стало доступно игрокам с 22 октября. Оно продолжает сюжетную линию Путешественника и развивает историю, начатую в обновлении «Луна I», выпущенном в начале сентября.