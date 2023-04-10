Авторы Genshin Impact показали кошкодевочку Кирару, которая появится в обновлении 3.7

Сегодня компания HoYoverse представила нового персонажа, который появится в ультра-популярной ролевой игре Genshin Impact.
Нового персонажа зовут Кирара, и она является некоматой или просто кошкодевочкой. Ее девиз - "Кошка на карнизах", а сама она четырёхзвёздочный дендро персонаж
Она описана следующим образом.
Она очаровательная маленькая некомата. Достаточно шепнуть ей на ухо пока она спит "посылка задержится", и она тут же вскочит и начнет мчаться быстрее, чем генерал Гору на поле боя.
Время появления информации указывает на то, что она будет добавлена в игру через гачу в версии 3.7. Интересным моментом является то, что обычно HoYoverse раскрывает не одного, а двух персонажей в этот момент. Причина этого изменения остается неизвестной, но, возможно, в скором времени мы получим еще одного персонажа.
Если вы не знакомы с игрой Genshin Impact, то в настоящее время она доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android. Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но HoYoverse ушла от ответа на этот вопрос и с тех пор ничего не говорила, несмотря на неоднократные подтверждения того, что игра не отменена. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли 2023 год наконец годом Геншина на консоли Nintendo.
Вы можете посмотреть, как выглядит Кирара на иллюстрации ниже.
погодите, у неё что, 2 хвоста? 😮
Ну да, это же аниме :D
Погодите, вы не знали, что есть японский фольклор, и такие «ёкаи», как: «нэкомата» и «бакэнэко»?
Последствия пандемии сказываются xD
Это ты ещё про девятихвостую лисицу не слышал, а вообще в азиатских мифах довольно много причудливых существ.
2 хвоста эта классика
А Бай Чжу был последним лег персом. Дальше рераны до Фонтейна и там НАКОНЕЦ ТАКИ Эолу выпустят погулять
Для полного счастья этой игре не хватало кошкодевочки, да...
Так их итак две штуки, условно даже три: Ке ца, Дехья и Диона
кто такая Ке ца
Это уже даже не смешно, сколько можно этих персов генерировать.
Она из Инадзумы раз тут Горо упоминается.
Лучше бы графона нормального завезли для пк клиента. Картинка супер не круто смотрится, отчего погружение и достоверность мира отсутствуют. Больше дальности прорисовки, более глубокие и четкие тени, глобальное освещение, локальное. Персонажи вообще ни как не взаимодействуют с освещением. Больше эффектов. Но зачем все это и дальше будем качать мобильный графоний на 100 гигов
Ну все, анимешники теперь еще миллиард отвалят с завтраков. Шарят китайцы, молодцы.
реальная кошко девочка или опять с фальшивыми ушками
оба варианта, шах и мат
Задние ноги-лапы явно кошачьи.