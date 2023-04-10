Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 063 оценки

Авторы Genshin Impact показали кошкодевочку Кирару, которая появится в обновлении 3.7

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butcher69
Новости

Сегодня компания HoYoverse представила нового персонажа, который появится в ультра-популярной ролевой игре Genshin Impact.

Нового персонажа зовут Кирара, и она является некоматой или просто кошкодевочкой. Ее девиз - "Кошка на карнизах", а сама она четырёхзвёздочный дендро персонаж

Она описана следующим образом.

Она очаровательная маленькая некомата. Достаточно шепнуть ей на ухо пока она спит "посылка задержится", и она тут же вскочит и начнет мчаться быстрее, чем генерал Гору на поле боя.

Время появления информации указывает на то, что она будет добавлена в игру через гачу в версии 3.7. Интересным моментом является то, что обычно HoYoverse раскрывает не одного, а двух персонажей в этот момент. Причина этого изменения остается неизвестной, но, возможно, в скором времени мы получим еще одного персонажа.

Если вы не знакомы с игрой Genshin Impact, то в настоящее время она доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android. Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но HoYoverse ушла от ответа на этот вопрос и с тех пор ничего не говорила, несмотря на неоднократные подтверждения того, что игра не отменена. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли 2023 год наконец годом Геншина на консоли Nintendo.

Вы можете посмотреть, как выглядит Кирара на иллюстрации ниже.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Сyberpunk

погодите, у неё что, 2 хвоста? 😮

0
NarkoSky

Ну да, это же аниме :D

1
RavinSakara

Погодите, вы не знали, что есть японский фольклор, и такие «ёкаи», как: «нэкомата» и «бакэнэко»?

1
DaSein

Последствия пандемии сказываются xD

-2
Hog2012

Это ты ещё про девятихвостую лисицу не слышал, а вообще в азиатских мифах довольно много причудливых существ.

2
Owyn

2 хвоста эта классика

-1
Makar_AS8

А Бай Чжу был последним лег персом. Дальше рераны до Фонтейна и там НАКОНЕЦ ТАКИ Эолу выпустят погулять

0
ТараканчЕг

Для полного счастья этой игре не хватало кошкодевочки, да...

0
Chisa

Так их итак две штуки, условно даже три: Ке ца, Дехья и Диона

-1
FlexGum Chisa

кто такая Ке ца

0
J. Boby

Это уже даже не смешно, сколько можно этих персов генерировать.

0
Chisa

Она из Инадзумы раз тут Горо упоминается.

0
Кирилл Бледный228

Лучше бы графона нормального завезли для пк клиента. Картинка супер не круто смотрится, отчего погружение и достоверность мира отсутствуют. Больше дальности прорисовки, более глубокие и четкие тени, глобальное освещение, локальное. Персонажи вообще ни как не взаимодействуют с освещением. Больше эффектов. Но зачем все это и дальше будем качать мобильный графоний на 100 гигов

0
Aellie

Ну все, анимешники теперь еще миллиард отвалят с завтраков. Шарят китайцы, молодцы.

0
Дворф

реальная кошко девочка или опять с фальшивыми ушками

-1
GorryAttack

оба варианта, шах и мат

0
J. Boby

Задние ноги-лапы явно кошачьи.

0