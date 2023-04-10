Авторы Genshin Impact показали кошкодевочку Кирару, которая появится в обновлении 3.7 ©

Сегодня компания HoYoverse представила нового персонажа, который появится в ультра-популярной ролевой игре Genshin Impact.

Нового персонажа зовут Кирара, и она является некоматой или просто кошкодевочкой. Ее девиз - "Кошка на карнизах", а сама она четырёхзвёздочный дендро персонаж

Она описана следующим образом.

Она очаровательная маленькая некомата. Достаточно шепнуть ей на ухо пока она спит "посылка задержится", и она тут же вскочит и начнет мчаться быстрее, чем генерал Гору на поле боя.

Время появления информации указывает на то, что она будет добавлена в игру через гачу в версии 3.7. Интересным моментом является то, что обычно HoYoverse раскрывает не одного, а двух персонажей в этот момент. Причина этого изменения остается неизвестной, но, возможно, в скором времени мы получим еще одного персонажа.

Если вы не знакомы с игрой Genshin Impact, то в настоящее время она доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android. Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но HoYoverse ушла от ответа на этот вопрос и с тех пор ничего не говорила, несмотря на неоднократные подтверждения того, что игра не отменена. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли 2023 год наконец годом Геншина на консоли Nintendo.

Вы можете посмотреть, как выглядит Кирара на иллюстрации ниже.