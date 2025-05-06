Авторы Genshin Impact показали сюжетный трейлер Ифы - нового персонажа из обновления 5.6

В преддверии обновления 5.6 разработчики Genshin Impact показали сюжетный трейлер Ифы — одного из новых персонажей, который скоро появится в игре. Ифа — ветеринар из клана Цветочного Пера, путешествующий по миру Тейвата и оказывающий помощь животным.

С геймплейной точки зрения Ифа представляет собой героя с 4 звездами редкости. Он владеет элементом Анемо и использует Катализатор в бою. Это делает его полезным союзником для поддержки и управления противниками.

Обновление Genshin Impact 5.6 выйдет уже 7 мая. Вместе с Ифой в игре появится ещё один новичок — энергичная повариха Эскофье, обещающая добавить остроты не только в блюда, но и в битвы.