Авторы Genshin Impact показали трейлер обновления "Луна IV" с новыми пятизвёздочными героинями

HoYoverse опубликовала трейлер грядущей версии 6.3 Genshin Impact под названием «Луна IV», которая выйдет 14 января. Видео демонстрирует часть контента обновления, включая нового играбельного четырёхзвёздочного героя — Иллуги, а главным акцентом станут две новые пятизвёздочные героини: Коломбина и Цзы Бай. Каждая из них получит собственную молитву, а в компании будут Инеффа и Нёвиллет. В ближайшее время разработчики обещают выпустить отдельные трейлеры с предысторией персонажей и демонстрацией их уникальных способностей.

Сюжет версии 6.3 продолжит задание Архонтов «Если однажды зимней ночью путешественник», которое завершится «драматическим противостоянием». Игроков ждёт встреча с боссом Доктором и новая область — Песнь о покинутых утёсах и ущельях.

Обновление также принесёт новые костюмы для героев и четыре временных события, а приятным бонусом станет бесплатный четырёхзвёздочный герой из Ли Юэ на выбор.