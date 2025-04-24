Авторы Genshin Impact покажут обновление 5.6 во время трансляции в эту пятницу

Разработчики Genshin Impact объявили дату традиционного стрима, посвящённого грядущему обновлению 5.6. Прямая трансляция состоится уже в эту пятницу, 25 апреля, в 15:00 по московскому времени.

Во время эфира игрокам расскажут о новой сюжетной линии, свежих персонажах, предстоящих внутриигровых событиях и, конечно, представят промокоды на примогемы и другие полезные награды.

Судя по опубликованному арту, нас ждут новые приключения в регионе Мондштадт, а именно — на заснеженных просторах Драконьего хребта. Поклонников наверняка ждёт продолжение истории с уже знакомыми героями и, возможно, долгожданные ответы на старые загадки.