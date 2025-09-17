Авторы Genshin Impact представили анимационный ролик с новым героем Кириллом Чудомировичем

HoYoverse опубликовала новый анимационный ролик для Genshin Impact, связанный с грядущим обновлением «Луна I. Песня полой луны: Вступление — Танец вьюги в сизой чаще».

Катсцена под названием «Свет в тумане» знакомит игроков с Кириллом Чудомировичем Флинсом — свежим играбельным персонажем, чей баннер станет доступен уже 30 сентября.

В бою Кирилл использует копья и способности Электро, а также особую реакцию «Лунный заряд», позволяющую наносить сокрушительный урон и контролировать поле боя.

Авторы описывают ролик так: «В густом тумане Дикой Охоты мерцают точки света. Чтобы заполучить самую важную из них и узнать истину, придётся сражаться».