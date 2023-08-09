Авторы Genshin Impact раскрывают особенности головоломок в водном регионе Фонтейн ©

Уже совсем скоро игроков Genshin Impact ждет очередное массивное обновление. На этот раз, кроме привычного продолжения сюжета и играбельных персонажей, оно принесет масштабное расширение игровой карты, что позволит отправиться в страну Гидро Архонта — Фонтейн. Искателей приключений будут ждать там новые истории и занимательные головоломки, о которых подробно рассказали разработчики в официальном блоге.

Новое королевство Фонтейн находится практически в самом центре Тейвата. Чтобы попасть туда, игрокам нужно будет завершить прохождение задания Архонтов "Пролог. Акт: Песнь о драконьей свободе". Исследуя глубины этого богатого водного мира, можно будет встретить множество уникальных созданий и еще больше затерянных сокровищ. Однако на пути к ним встретится немалое количество трудностей. Во время водных приключений игроки могут найти быстрый и мощный поток воды, который позволяет быстрее добраться до установленного пункта назначения. Еще там можно обнаружить Водяной слив высокого давления, выпускающий подводные потоки. Сопротивляться этому течению поможет тяжелый щит бронекраба.

Вот что еще можно обнаружить в Фонтейн:

Эхолюски — специальные устройства, способные испускать звуковые волны, которые помогают обнаружить невидимые объекты и другие подсказки.

Чудесный парящий шар — сферическое устройство, способное двигаться под воздействием потоков. Прикосновение к такой сфере автоматически активирует кольцевые механизмы.

В решениях многих новых головоломок очень сильно помогут ксенохромные существа.

В награду за хорошую репутацию в этом регионе игроки смогут получить Капкан для кристальной бабочки, с помощью которого их будет ловить намного проще. А также будет выдан Воздуходвигательный механизм, который обеспечивает летящего на воздушном планере мощной подъемной силой.

Версия Genshin Impact 4.0 с Фонтейном выйдет 19 августа.