Авторы Genshin Impact рассказали, как создавался завораживающий саундтрек Фонтейна ©

В обновлении 4.0 для популярной игры Genshin Impact был представлен новый регион под названием Фонтейн. В нем игроки смогли воочию увидеть невероятный водный мир и обитель Гидро Архонта с его необычной историей в основном сюжете. Разработчики из HoYoverse приложили немало усилий для создания этого региона, но еще больше сил они вложили в уникальное музыкальное сопровождение. Как создавался саундтрек Фонтейна, авторы игры предлагают узнать из специального видео.

В музыке для Фонтейна разработчики в первую очередь хотели отойти от средневековой атмосферы Мондштадта и подарить игрокам нечто совершенно новое. Композиторы опирались на музыкальные мотивы Франции, Великобритании, Италии и других стран. Они хотели подчеркнуть европейские корни нового региона в Genshin Impact, но при этом связать его со спокойными и плавными композициями, которые олицетворяли водную стихию.

Фонтейн разделён на надводную и подводную части. Над водой мы использовали больше классических европейских инструментов, таких как мандолина, лютня и скрипка. В то же время мы старались добавить романтические ноты. Например, джаз создаёт атмосферу города, мелодии вальса придают театральную красоту, а элементы барокко дарят ощущение элегантности и великолепия.

— добавляют авторы игры.

В этом году Genshin Impact отмечает небольшой юбилей. С момента запуска игры прошло уже три года, и в честь этого события разработчики раздают приятные награды на всех платформах.