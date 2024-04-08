Авторы Genshin Impact устроят показ фанатских анимационных фильмов

Компания HoYoverse (miHoYo) выпустила тизер Teyvat Film Festival — тематической прямой трансляции, которая пройдет в рамках выставки HoYoFair. На трансляции зрителям покажут более 10 короткометражных анимационных фильмов по игре Genshin Impact. Авторами аниме выступят известные в сообществе Genshin Impact создатели контента и обычные фанаты.

Teyvat Film Festival покажут на YouTube, Twitch и других социальных платформах 13 апреля в 15:00 МСК.

В марте для Genshin Impact вышло крупное обновление «Скрещение лезвий на парче». В игру добавили пятизвездочного персонажа Тиори, оружие «Ураку мисугири», события: «Алхимический прорыв», «Мяудиссея Замка котиков», «Большие дебаты о реакции Фаиз», «Вихрь перекрёстного огня» и многое другое.